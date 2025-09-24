海陸登陸戰車出動！國軍第2作戰區448員投入災後復原

第2作戰區台東地區指揮部副指揮官主持災後復原勤前教育。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕強烈颱風「樺加沙」造成花蓮重大災情，國軍第2作戰區今（24）日派遣448員官兵，以及完成AAV7海陸登陸戰車2輛、3.5噸載重車29輛、工程機具5類6部等裝備整備，待命協助地方政府執行災後復原任務，幫助受災民眾早日恢復家園及正常生活。

第2作戰區指出，將持續依地方政府需求，彈性調整兵力與裝備投入，並與各救災單位保持緊密聯繫，確保復原工作有效推展。

第2作戰區強調，國軍秉持同理心，發揮「苦民所苦」的愛民助民精神，全力以赴完成救災任務，展現國軍守護家園的堅定決心。

