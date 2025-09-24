花蓮光復災情慘！居民自力挖泥脫困 鄰里拋水互救

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流洪水受災，部分災民靠鋁梯把家人從民宅2樓救下、暫時疏散到安全地帶。（記者劉人瑋攝）

2025/09/24 11:32

〔記者劉人瑋／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉因堰塞湖潰流，洪水夾帶淤泥湧入，鬧區滿目瘡痍，光復鄉中山路二段部分路段淤泥厚達50公分，許多民宅因為屋內積泥卡死、鐵門打不開，年長者受困在2樓，只能暫時靠鄰居拋擲飲水、食物救濟。

一位阿美族阿嬤昨晚迄今未進食，今早與家人分頭外出覓食，徒步走了2公里，所見店家皆遭水患，所幸在路上遇到每個人都熱心伸援、主動提供食物，她開心拎著麵包返家，暫時換得溫飽。

當地許多老人家因為考慮如今災區滿目瘡痍，加上長者行動不易、又必須服用慢性病藥物，極度不便，目前不打算離開災區，雖然一樓都受災，仍繼續留在自家2樓待援。

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流洪水受災，許多車輛漂流400、500公尺再衝入民宅或店舖。（記者劉人瑋攝）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流洪水受災，居民搶救家具物件，佛像也沾了一身泥。（記者劉人瑋攝）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流洪水受災，大水退區後接上全都是厚厚黑淤泥。（記者劉人瑋攝）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流洪水受災，大水退區後接上全都是厚厚黑淤泥，有民眾出動沙灘車載著孩童、送至安全處所。（記者劉人瑋攝）

