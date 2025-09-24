獨家》花蓮光復9旬嬤臥床泡水徹夜獲救 衛生所主任驚嘆「真奇蹟」

花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，從昨天到今天，設在光復糖廠的災民急救站陸續收治許多外傷病患。（衛生所主任林春孝提供）

2025/09/24 11:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕光復鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天下午潰流，大水漫過堤防缺口衝入光復市區造成大淹水，光復鄉敦厚路上一戶民宅90多歲李姓阿嬤長期臥床，大水來時就這樣躺在1樓房間的床泡在水裡超過16小時，直到今天早上獲救，幸身體只有失溫！光復鄉衛生所主任林春孝說，阿嬤是他的老病人，看到阿媽平安獲救只能感動得說：「阿嬤好強大、真是奇蹟」！

「直到昨天下午都還以為，堰塞湖警報應該沒有那麼嚴重。」光復鄉衛生所主任林春孝連續值班2天都在災區救人，他說，沒想到大水居然來得又急又快，就連衛生所也大淹水，病床、藥材、疫苗全部浸在泥水中，幸好衛生所所在地點地勢稍微高一點，附近的房子都被水淹一層樓高，衛生所「只有泡半層樓」，但滿地泥濘無法使用，他直到今天早上仍在災民收容所的急救站值班。

早上送來一位病人狀況很特殊，這位臥床的90多歲李姓阿嬤是他的老病人，長年臥床，因為住在光復鄉水利會後方的敦厚路上，這次大水直衝她家，當時家裡只有她一人，又躺在床上，「不是來不及跑，是根本跑不了」！

阿嬤躺在床上，被單床褥全濕、浸泡泥巴，獨自捱過一整晚，沒有任何飲水跟食物，直到今天早上才被送到災民急救中心。

林春孝說，看到阿嬤滿身泥巴被送進來，身體只有失溫真的奇蹟，趕快做處置後將阿嬤轉送到玉里慈濟醫院救治。

後來林春孝在收容中心遇到阿嬤的女兒滿身泥巴跑進來，手機因為大水泥流泡水已經無法使用，又回不了家找媽媽，見到熟識的林春孝緊張不斷地追問「你有看到我媽嗎」、「我媽還好嗎」？林春孝趕忙安慰她「你媽平安無事，早上已經送去玉里就醫」。

而在災民急救站內昨天到今天收到大量外傷的患者，許多人身上都是大大小小傷口，也有人踩到玻璃、被大水流動攜帶的物品劃傷、撞傷。林春孝說，印象很深刻是昨天有1位災民，他在開車時碰到大水像海嘯一樣衝到市區時車子被流走，他用盡全力好不容易才砸破車窗跑出來求救，雖然身體有許多小傷口，但大致上沒有事情，只是臉色相當糟糕、全身不斷地發抖顯然是受驚過度，災後的災區恐將有許多創傷徵候群的災民需要幫助！

花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，獲救的長輩們滿臉驚恐及疲憊。（光復鄉衛生所主任林春孝提供）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，從昨天到今天，設在光復糖廠的災民急救站陸續收治許多外傷病患，協助包紮及初步診察後轉院。（光復鄉衛生所主任林春孝提供）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，從昨天到今天，光復鄉設在糖廠的災民急救站陸續收治許多外傷病患。（光復鄉衛生所主任林春孝提供）

