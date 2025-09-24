為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》花蓮光復9旬嬤臥床泡水徹夜獲救 衛生所主任驚嘆「真奇蹟」

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，從昨天到今天，設在光復糖廠的災民急救站陸續收治許多外傷病患。（衛生所主任林春孝提供）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，從昨天到今天，設在光復糖廠的災民急救站陸續收治許多外傷病患。（衛生所主任林春孝提供）

    2025/09/24 11:15

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕光復鄉馬太鞍溪堰塞湖昨天下午潰流，大水漫過堤防缺口衝入光復市區造成大淹水，光復鄉敦厚路上一戶民宅90多歲李姓阿嬤長期臥床，大水來時就這樣躺在1樓房間的床泡在水裡超過16小時，直到今天早上獲救，幸身體只有失溫！光復鄉衛生所主任林春孝說，阿嬤是他的老病人，看到阿媽平安獲救只能感動得說：「阿嬤好強大、真是奇蹟」！

    「直到昨天下午都還以為，堰塞湖警報應該沒有那麼嚴重。」光復鄉衛生所主任林春孝連續值班2天都在災區救人，他說，沒想到大水居然來得又急又快，就連衛生所也大淹水，病床、藥材、疫苗全部浸在泥水中，幸好衛生所所在地點地勢稍微高一點，附近的房子都被水淹一層樓高，衛生所「只有泡半層樓」，但滿地泥濘無法使用，他直到今天早上仍在災民收容所的急救站值班。

    早上送來一位病人狀況很特殊，這位臥床的90多歲李姓阿嬤是他的老病人，長年臥床，因為住在光復鄉水利會後方的敦厚路上，這次大水直衝她家，當時家裡只有她一人，又躺在床上，「不是來不及跑，是根本跑不了」！

    阿嬤躺在床上，被單床褥全濕、浸泡泥巴，獨自捱過一整晚，沒有任何飲水跟食物，直到今天早上才被送到災民急救中心。

    林春孝說，看到阿嬤滿身泥巴被送進來，身體只有失溫真的奇蹟，趕快做處置後將阿嬤轉送到玉里慈濟醫院救治。

    後來林春孝在收容中心遇到阿嬤的女兒滿身泥巴跑進來，手機因為大水泥流泡水已經無法使用，又回不了家找媽媽，見到熟識的林春孝緊張不斷地追問「你有看到我媽嗎」、「我媽還好嗎」？林春孝趕忙安慰她「你媽平安無事，早上已經送去玉里就醫」。

    而在災民急救站內昨天到今天收到大量外傷的患者，許多人身上都是大大小小傷口，也有人踩到玻璃、被大水流動攜帶的物品劃傷、撞傷。林春孝說，印象很深刻是昨天有1位災民，他在開車時碰到大水像海嘯一樣衝到市區時車子被流走，他用盡全力好不容易才砸破車窗跑出來求救，雖然身體有許多小傷口，但大致上沒有事情，只是臉色相當糟糕、全身不斷地發抖顯然是受驚過度，災後的災區恐將有許多創傷徵候群的災民需要幫助！

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，獲救的長輩們滿臉驚恐及疲憊。（光復鄉衛生所主任林春孝提供）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，獲救的長輩們滿臉驚恐及疲憊。（光復鄉衛生所主任林春孝提供）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，從昨天到今天，設在光復糖廠的災民急救站陸續收治許多外傷病患，協助包紮及初步診察後轉院。（光復鄉衛生所主任林春孝提供）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，從昨天到今天，設在光復糖廠的災民急救站陸續收治許多外傷病患，協助包紮及初步診察後轉院。（光復鄉衛生所主任林春孝提供）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，從昨天到今天，光復鄉設在糖廠的災民急救站陸續收治許多外傷病患。（光復鄉衛生所主任林春孝提供）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流災情慘重，從昨天到今天，光復鄉設在糖廠的災民急救站陸續收治許多外傷病患。（光復鄉衛生所主任林春孝提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播