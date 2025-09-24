世界台商總會心繫台灣 韓國瑜講「吃閒飯螞蟻故事」大讚台商

立法院長韓國瑜致詞時，舉「吃閒飯螞蟻的故事」大讚世界各地台商對台灣的愛心，令人感動。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議，今（24）日在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，吸引來自全球六大洲的台商會員齊聚府城。立法院長韓國瑜出席致詞時，舉「吃閒飯螞蟻的故事」大讚世界各地的台商，只要台灣有難，無不慷慨解囊，大家心心念念的就是台灣這塊土地和善良的人民。

韓國瑜指出，世界各地的台商心心念念的就是自己的家園─台灣，他非常感佩。立法院對台商相當重視，去年也成立世界台商之友會，副院長江啟臣擔任會長，他是名譽會長。一個國家經濟發展看股市、股票，政治發展看國會，立法院向世界台商搭起這個平台，代表世界各地的台商只要有任何事都可把立法院當好朋友，大家緊密聯繫。

韓國瑜並講述一個螞蟻故事，大讚台商對台灣的愛心援助。他表示，有科學家做實驗，在玻璃罐裡養螞蟻，螞蟻的世界分為蟻后、雄蟻、工蟻、兵蟻，蟻后負責傳宗接代、雄蟻負責交配、工蟻做工、兵蟻打仗。但是科學家很好奇，每次螞蟻在忙碌時，總有幾隻黑螞蟻無所事事，吃閒飯不交配，不做事也不打仗，然後科學家就把玻璃罐左右搖晃一下，螞蟻感覺大難臨頭，很神奇的事情就發生了。這幾隻吃閒飯的螞蟻就開始忙碌起來指揮，所有的螞蟻就聽這幾隻吃閒飯螞蟻的指揮和調度。

韓國瑜說，為何要講這一段呢？就如剛才僑委會委員長徐佳青所說，只要台灣有難，不管是天災人禍，平常在世界各界經商，努力工作打拚的台商，突然力量就傳導到台灣，也就是各位不管在異國他鄉任何地方，心心念念的就是台灣這塊土地和善良的人民。針對這一點，他覺得身為台灣一份子，非常的感動，謝謝各位台商朋友，不管是今年雲嘉南的颱風災情、去年的花蓮災情，還有疫情期間，都是台商在慷慨解囊，幫助家鄉的鄉親。

他表示，身為立院長，感謝各位台商朋友對台灣的愛心，他歡迎各位台商常回台灣娘家看看，也祝大家事業有成，中秋月圓人圓闔家平安。

本屆大會由世界台商總會長吳光宜主持，逾1200位來自世界各國的台商代表與企業領袖與會，探討國際經濟趨勢與商務合作的新契機。包括台南市長黃偉哲、僑委會委員長徐佳青、立委王定宇等多人出席。

世界台灣商會聯合總會第31屆年會暨第3次理監事聯席會議，24日在台南舉行，吸引來自全球上千位台商會員齊聚府城。（記者蔡文居攝）

