北市今年最後一場中高齡職務再設計工作坊 即起報名

台北市就業服務處因應超高齡社會，將於10月15日舉辦中高齡職務再設計工作坊。（台北市勞動局提供）

2025/09/24 11:21

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市就業服務處因應超高齡社會，將於10月15日舉辦中高齡職務再設計工作坊。勞動局長王秋冬表示，本次活動為今年最後一場工作坊，以設計思考為核心，透過案例分析、團隊合作和體驗式學習，讓參與者探索各自職務需求。勞動局說明，即日起開放報名至114年10月12日下午5時至勞動部官網即可報名。

台北市就業服務處將於114年10月15日舉辦「中高齡職務再設計工作坊」。本次活動將於台北市政府第二行政中心6樓勞工教室舉行。課程由台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系老師林立峯授課，將協助企業掌握如何從改善工作設備、工作條件、工作環境、提供就業輔具及調整工作方法等措施，排除員工因老化產生的工作障礙，提升工作效率。

王秋冬表示，本次活動為今（114）年度最後一場中高齡職務再設計工作坊，邀請企業把握機會了解職務再設計，改善職場環境，每案每人每年最高還可獲得10萬元補助。本次工作坊以設計思考為核心，透過體驗式學習、實際案例分析及團隊合作，讓參與者探索如何針對不同需求進行職務分析與優化，創造更符合多樣化需求的工作環境。

勞動局表示，工作坊為全日課程，上午場將說明職務再設計的概念，並安排學員體驗老化模擬及試用工作輔具，親身感受改善措施的效益。下午場則著重於政府資源的申請流程介紹，並藉由設計思考的講解及分組討論職場實際案例，引導學員對常見的工作困境發掘可行的改善方案。再透過不同產業別的學員創意成果發表，由講師給予回饋，期待能協助企業回到職場發現問題，打造友善又高效的職場環境。

