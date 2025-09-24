為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「高雄民主聖地公園」大改造 環團批61棵大樹消失

    三民公園面積廣達5.1公頃。（圖擷取高雄愛樹人臉書）

    三民公園面積廣達5.1公頃。（圖擷取高雄愛樹人臉書）

    2025/09/24 10:58

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕有「高雄民主聖地公園」之稱的三民公園，正進行改造工程，護樹團體批評竟要將61棵大樹移走或砍除，公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道，恐將消失。

    三民公園近年因公園聚賭、街友盤踞、機車穿越公園等問題，難以親子共融，高市府投入4000萬元經費進行改造，第一期工程已經發包，以中軸景觀為優先改造範圍，除增設棚架、步道，也增加排水、照明、微滯洪功能，同時增設機車格，指示牌，減少機車違規穿越，預計明年6月完工。

    護樹團體「森林城市協會」指出，三民公園面積5.1公頃，歷史悠久，是林蔭充滿的森林公園，近期公園改建為了營造草皮與花園景觀，竟將61棵大樹移走或砍除，尤其公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道最遭殃，在炎熱的高雄更顯不妥。

    「森林城市協會」強調，支持三民公園改建，但要把樹健康的留下來，高達4000萬元預算的工程，能做的更好，預計明天（25日）上午9點半到公園中央圓形廣場舉牌，捍衛公園林蔭。

    根據公園處規畫，三民公園第一期工程，預計移除公園中軸帶的生長不良喬木共61棵，中軸帶雙排的小葉欖仁將會移植；大的喬木盡量保留不移植，已遭斷頭式修剪、樹徑較小或不良的喬木才會移植。

    三民公園進行改造，護樹團體指公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道，恐將消失。（記者葛祐豪攝）

    三民公園進行改造，護樹團體指公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道，恐將消失。（記者葛祐豪攝）

    三民公園的涼亭，近年遭聚賭、街友盤踞等問題困擾。（記者葛祐豪攝）

    三民公園的涼亭，近年遭聚賭、街友盤踞等問題困擾。（記者葛祐豪攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播