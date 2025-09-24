「高雄民主聖地公園」大改造 環團批61棵大樹消失

三民公園面積廣達5.1公頃。（圖擷取高雄愛樹人臉書）

2025/09/24 10:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有「高雄民主聖地公園」之稱的三民公園，正進行改造工程，護樹團體批評竟要將61棵大樹移走或砍除，公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道，恐將消失。

三民公園近年因公園聚賭、街友盤踞、機車穿越公園等問題，難以親子共融，高市府投入4000萬元經費進行改造，第一期工程已經發包，以中軸景觀為優先改造範圍，除增設棚架、步道，也增加排水、照明、微滯洪功能，同時增設機車格，指示牌，減少機車違規穿越，預計明年6月完工。

請繼續往下閱讀...

護樹團體「森林城市協會」指出，三民公園面積5.1公頃，歷史悠久，是林蔭充滿的森林公園，近期公園改建為了營造草皮與花園景觀，竟將61棵大樹移走或砍除，尤其公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道最遭殃，在炎熱的高雄更顯不妥。

「森林城市協會」強調，支持三民公園改建，但要把樹健康的留下來，高達4000萬元預算的工程，能做的更好，預計明天（25日）上午9點半到公園中央圓形廣場舉牌，捍衛公園林蔭。

根據公園處規畫，三民公園第一期工程，預計移除公園中軸帶的生長不良喬木共61棵，中軸帶雙排的小葉欖仁將會移植；大的喬木盡量保留不移植，已遭斷頭式修剪、樹徑較小或不良的喬木才會移植。

三民公園進行改造，護樹團體指公園最美的中軸線小葉欖仁林蔭大道，恐將消失。（記者葛祐豪攝）

三民公園的涼亭，近年遭聚賭、街友盤踞等問題困擾。（記者葛祐豪攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法