東部雨勢今趨緩 氣象署12:30解除豪雨加強作業

雨量觀測。（圖由中央氣象署提供）

2025/09/24 11:04

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙雖已遠離台灣、即將登陸中國南方沿海，但其外圍環流仍為東部帶來顯著雨勢，中央氣象署持續啟動大規模或較劇烈豪雨作業，中央氣象署說明，今日南台灣大氣狀態仍不穩定，樺加沙颱風完全遠離前南花蓮、台東、屏東仍容易有降雨，但雨勢將逐漸趨緩，中央氣象署也預計於12時30分解除加強作業。

中央氣象署科長林伯東林伯東說，氣象署昨晚解除樺加沙的海上颱風警報，並啟動豪雨加強作業，今日台灣南側受到颱風與太平洋高壓氣流交會影響，有對流發展，南花蓮、台東、屏東地區持續有雨勢發生，時雨量仍有40毫米至70毫米左右，台東地區今早3小時累積雨量仍有部分達到100毫米左右。

林伯東說，降雨熱區主要分布於花蓮山區、南花蓮、台東地區、屏東山區、恆春半島等，台東縣累積雨量達306毫米，屏東也達209毫米，花蓮132毫米，今早台東、南花蓮3小時雨量可以降低至20至30毫米左右，局部地區可能出現30至50毫米，相較於早上與昨天趨緩，下午雨勢將進一步趨緩。

此外，林伯東表示，輕度颱風博羅依於今早生成，預計往西至西北西方向，通過呂宋島南部，預計在週末至下週一進入南海，雖對台灣沒有直接影響，但整體天氣配置仍會造成台灣天氣稍有不同；中度颱風浣熊則預計持續往北太平洋方向前進。

林伯東表示，樺加沙颱風預計在今晚登陸中國南方沿海，後續博羅依颱風將往西通過呂宋島，台灣周邊吹東風至東南風，週四至週六花東地區、基隆北海岸、宜蘭地區有零星降雨，西半部恢復午後雷陣雨為主的夏季天氣。

週日天氣變化不大，但受東風、東南風帶來較多水氣，東南角的台東、恆春半島可能有較明顯降雨發生。

雨量觀測。（圖由中央氣象署提供）

逐3小時雨量預測。（圖由中央氣象署提供）

一週天氣。（圖由中央氣象署提供）

