    首頁　>　生活

    獨家》慘了！馬太鞍堰塞湖水位計全被沖壞 殘留水量監控恐失靈

    林保署8月下旬在馬太鞍堰塞湖裝設的水位計已全數在昨天溢流時被沖壞，難以即時掌握監控訊息，已在今天加派航攝機，依天候狀況隨時出發。（林保署提供）

    2025/09/24 10:59

    〔記者楊媛婷／台北報導〕馬太鞍堰塞湖於昨日下午2時30分因樺加沙颱風外圍環流豪雨而溢堤，大量土石泥水衝進花蓮光復鄉，更雪上加霜的是，農業部林業保育署之前在壩頂裝設的水位計也被沖毀， 殘留水量監控恐失靈，農業部林保署今（24日）加派航遙測分署航攝飛機，但必須視天候狀況才能出發。

    林保署派航攝機 視天候狀況才能出發

    7月26日馬太鞍堰塞湖形成後，中央隨即成立跨部會小組監控，並為加強監測能量，在8月18日到20日期間由空勤總隊協助林保署人員在馬太鞍堰塞湖壩頂裝設水位計，提高回傳頻率與判讀速度，隨馬太鞍堰塞湖昨日溢流，林業保育署證實裝設在壩頂的水位計也隨之損毀。

    林保署表示，水位計的訊息可提供後續應變處理，現在要重新放置水位計有實質困難，但必須了解目前馬太鞍堰塞湖還有多少殘留壩體，進而評估後續因應措施，因此今天將會隨時視天候狀況由林保署遙測分署的航攝飛機出發到當地拍攝空拍照片，以掌握目前壩體最新情況。

