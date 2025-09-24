高雄大學運競系學生黃宥薰奪世界羽球賽女單冠軍 世界排名躍升第46名

高雄大學運競系學生黃宥薰奪下世界羽球賽印尼大師賽Super100女單冠軍。（高雄大學提供）

2025/09/24 11:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立高雄大學運動競技學系學生黃宥薰國內羽球排名賽封后，近日挺進世界羽球聯盟超級100等級印尼大師賽，奪下生涯首座國際超級賽女單冠軍，世界排名躍升第46名，為爭取明年亞運國手資格奠定基礎。

黃宥薰今年表現突飛猛進，從全大運公開組金牌到國內排名賽封后，近日前進印尼北乾巴魯舉行世界羽球聯盟超級100等級印尼大師賽女單決賽中，一路過關斬將，先擊敗地主印尼及香港選手闖入八強，在八強戰挑戰前世界冠軍、奧運銅牌得主奧原希望，雖一度錯失賽末點，最終仍以26比24驚險勝出，震撼國際羽壇。

黃宥薰再以直落二擊退日本名將高橋明日香，決賽更歷經3局激戰，以21比23、21比18、21比13分數，力挫日本好手舛木櫻，奪下生涯首座超級賽冠軍，世界排名躍升至第46名。

黃宥薰坦言這次國際賽前狀態並不理想，她抱著一分一分去拚心情應戰，能和世界頂尖選手過招機會不多，所以更加珍惜，即便面對實力與經驗兼具的奧原希望，也堅持把比賽打完，全力拚搏最終獲得勝利，未來目標是挑戰更高等級賽事，累積足夠積分擠進世界前30名，爭取穿上台灣隊戰袍，參加明年名古屋亞運。

運動競技學系副教授黃全成指出，黃宥薰靠著不放棄精神與快速成長技術，實屬難能可貴，不僅是個人榮耀，也是高雄大學重要里程碑。

高雄大學運競系學生黃宥薰與副教授黃全成合影。（高雄大學提供）

高雄大學運競系羽球組師生合影。（高雄大學提供）

