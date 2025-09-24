為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國際踩舞嘉年華9/27清水登場 將分5階段交管

    國際踩舞嘉年華交管路線圖。（圖由台中市府提供）

    2025/09/24 11:10

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府推展海線觀光，9月27日至28日將於清水區中山路舉辦國際踩舞嘉年華，活動首度移師海線辦理，邀請多組國內外表演團體，清水警分局將分5階段實施交通管制，管制路段為清水區中山路鎮南街口至北寧街口，呼籲用路人留意。

    國際踩舞嘉年華將邀請包含來自西班牙、日本、韓國、印尼、越南、菲律賓及馬來西亞等國的舞蹈表演團體於清水中山路與紫雲巖前熱力演出，預料將吸引遊客到訪海線。

    清水警分局今日指出，第一階段為觀禮台及帳棚搭設：管制時間為9月27日04-12時，管制路段為北向為中山路鎮南街口至清水街口，南向為中山路清水街口至鰲峰路口。

    第二、四階段為踩街活動期間，管制時間為9月27日及9月28日12-18時，管制路段北向為中山路學園路口至北寧街口，南向為中山路清水街口至中山路鰲峰路口及北寧街、大街路等。

    第三階段為主舞台活動，管制時間為9月27日18-20時30分，管制路段為：清水區中山路 北向為中山路鎮南街口至清水街口，南向為中山路清水街至鰲峰路口。第五階段為觀禮台及帳棚拆除工作，管制時間為9月28日18-22時，管制路段為：清水區中山路，北向為中山路鎮南街口至清水街，南向為中山路清水街至鰲峰路口。

