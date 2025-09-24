為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    賴清德下令全黨搶救花蓮災區 民進黨救援小組挺進第一線

    光復鄉市區滿目瘡痍，車輛泡水，大水退去後滿滿的泥濘需要清理。（記者王峻祺攝）

    光復鄉市區滿目瘡痍，車輛泡水，大水退去後滿滿的泥濘需要清理。（記者王峻祺攝）

    2025/09/24 10:49

    〔記者陳政宇／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）下午潰流，光復鄉水患災情慘重。民進黨今（24日）表示，黨中央於第一時間，依黨主席賴清德指示由秘書長徐國勇通令全國黨公職全力救災，今天由中央黨部組成先遣救援小組前往第一線，協助後續救災任務。

    民進黨說明，徐國勇指示先遣救援小組需與地方縣黨部對接相關救災事項，目前所需大型機具進入災區清理，以及安置災民所需相關物資協調，都請救災小組與花蓮縣黨部盤點彙整後，進行協調聯繫作業。

    針對這次花蓮光復鄉的嚴重災情，民進黨指出，徐國勇呼籲國人發揮同島一命，人溺己溺的精神，全力救援花蓮鄉親恢復家園。徐更拋磚引玉、率先捐款10萬元，協助花蓮災區復原。

    同時，身為國際獅子會國際理事的徐國勇提到，相關民間社團也陸續發起救災、捐款工作，例如獅子會MD3OO A5區（基、宜、花、東）的總監李敏卿已經前往花蓮全力協助救災。

    民進黨強調，中央黨部將全力協助聯繫與相關救災作業的盤點彙整，希望儘快讓災區的鄉親獲得最立即的幫忙與支援。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播