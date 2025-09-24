賴清德下令全黨搶救花蓮災區 民進黨救援小組挺進第一線

光復鄉市區滿目瘡痍，車輛泡水，大水退去後滿滿的泥濘需要清理。（記者王峻祺攝）

2025/09/24 10:49

〔記者陳政宇／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）下午潰流，光復鄉水患災情慘重。民進黨今（24日）表示，黨中央於第一時間，依黨主席賴清德指示由秘書長徐國勇通令全國黨公職全力救災，今天由中央黨部組成先遣救援小組前往第一線，協助後續救災任務。

民進黨說明，徐國勇指示先遣救援小組需與地方縣黨部對接相關救災事項，目前所需大型機具進入災區清理，以及安置災民所需相關物資協調，都請救災小組與花蓮縣黨部盤點彙整後，進行協調聯繫作業。

針對這次花蓮光復鄉的嚴重災情，民進黨指出，徐國勇呼籲國人發揮同島一命，人溺己溺的精神，全力救援花蓮鄉親恢復家園。徐更拋磚引玉、率先捐款10萬元，協助花蓮災區復原。

同時，身為國際獅子會國際理事的徐國勇提到，相關民間社團也陸續發起救災、捐款工作，例如獅子會MD3OO A5區（基、宜、花、東）的總監李敏卿已經前往花蓮全力協助救災。

民進黨強調，中央黨部將全力協助聯繫與相關救災作業的盤點彙整，希望儘快讓災區的鄉親獲得最立即的幫忙與支援。

