花蓮光復大淹水 展望會6歲女童失聯

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流，導致下游光復市區淹水，展望會清查服務的一百多名個案，其中六歲女童目前仍失聯。（展望會提供）

2025/09/24 11:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖潰流，導致下游光復市區淹水，目前已知有14名罹難者、124人失聯，台灣世界展望會指出，展望會在光復有100多名個案，目前緊急動員救援，昨日社工陸續聯繫服務個案時，許多個案家庭受困或財物受損，目前清查有一名住在大同村的6歲女童小沂失聯，媽媽有報警協尋，目前都還在努力聯繫尋找中。

台灣世界展望會鳳林一中心督導劉雅萍說，昨日社工陸續聯繫服務個案時，發現情況遠比預期嚴重，許多家庭受困或財物受損。目前清查後，有一名失聯孩子6歲，叫小沂，家住在大同村，是平房，溢流時孩子和乾姑姑、姑丈一起，媽媽昨去上班被困在大全，無法返家，有請親友去家裡看，但都找不到人，媽媽有報警協尋，目前都還在努力聯繫尋找中。

另外還有一名服務的單親媽媽小欣，平時擔任臨時工獨力扶養3名孩子，昨天見情況不對，趕緊帶著孩子開車撤離，暫時避難於社區高地的活動中心外，之後再轉往親友家依親。展望會鳳林二中心社工高晨瀚則分享親身經歷說：「昨日下午三點多聽到轟隆溪水聲，本以為只是雨勢過大，但很快發覺不對勁，立刻往三樓跑。從頂樓往外望，已是一片汪洋，車輛被急流沖走。自己也是受災戶，家裡與車子都泡水，能深刻體會受災家庭的無助與需要。」

台灣世界展望會東區辦事處李玉明區處長指出，目前展望會配合縣府安置計畫，於大進國小設置「兒童關懷中心」，由社工與專業人力進駐，陪伴並協助受災家庭與孩子。展望會在受災地區共服務107名弱勢兒少，目前有16戶37人安置中，社工仍持續調查案家安危，調度物資、淨水設備與高壓清洗機進駐，後續將評估案家受災情況，提供修繕補助、家具家電與學用品補助，以及災民生活支持扶助金，給予最實際的幫助。

