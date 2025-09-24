馬太鞍溪堰塞湖潰流124人失聯 應變中心盼今逐一聯繫

花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）潰流釀災，截至今天清晨發現14名罹難者，尚有124人失聯。（資料照）

2025/09/24 10:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）潰流釀災，截至今天清晨發現14名罹難者。行政院秘書長張惇涵今受訪表示，中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳在21日晚間就決定撤離，並於22日上午開始撤離受評估的1800多戶、約8500多人。對於目前尚有124人失聯，應變中心副指揮官、消防署長蕭煥章表示，力拚今天全數完成聯繫。

寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播節目今天專訪行政院秘書長張惇涵，同步連線應變中心副指揮官蕭煥章，談及花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流情形。

對於立院國民黨團總召傅崐萁說8月就想把堰塞湖納入丹納斯重建特別條例，但農業部長陳駿季說沒有立即潰堤危險，沒有採納。張惇涵在節目前受訪表示，他昨天看到網路流傳陳駿季說明的影片，是斷章取義。

張惇涵強調，還原到8月中旬狀況，堰塞湖水位距離這個溢堤還有50公尺，陳駿季在立院備詢說，為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力。其實從7月21到26日，透過觀測確認堰塞湖存在後，中央與地方做了很多聯繫，包括籌組陽明交大跟台大2個科學團隊，聯絡地方保全戶並造冊，並做疏散的演練。

對於堰塞湖溢流前的作為，蕭煥章也強調，中央氣象署在昨天凌晨4時發現降雨量異常、堰塞湖水位迅速上升，隨後應變中心會議後於5時30分通知地方政府上午就可能溢堤，並於6時起透過細胞廣播、廣播宣傳、電視插播向民眾說明，也請警察、消防體系派出巡邏車、消防車在市區提醒避難。

蕭煥章說，根據最新統計，馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，造成14人死亡、124人失聯，124名失聯者都有住址，會想辦法在今天派特搜、國軍以及相關搜尋人員，逐戶進入家戶確認；他也提到，現場泥濘，車子難以進入，需要動用大批國軍、警、消等全力進入現場，行政院長卓榮泰已經指示成立前進協調所，經濟部次長賴建信會到場統合相關部會，協助花蓮縣府救災與復原。

