文旦量少價揚 雲林縣府贈2.5萬顆給長青食堂、關懷據點

首場發送在北港灣內活動中心舉辦，不少長輩表示雖只有一顆，但禮輕情意重。（記者李文德攝）

2025/09/24 10:56

〔記者李文德／雲林報導〕全台文旦因7月颱風影響，導致產量減少價格上揚，不少長者手軟買不下手，雲林縣政府花費百萬元購買2.5萬顆文旦，預計分送給全縣關懷據點及長青食堂長者，首場發送活動就在北港舉辦。縣府社會處表示，預計在中秋節前一週完成全縣發送。

首場文旦發送選定在北港鎮灣內活動中心舉辦，由雲林縣長張麗善、縣府社會處長林文志、北港鎮長蕭美文、縣議員黃文祥、賴淑娞、北港鎮代會主席黃美蘭等人與數十名長者提前歡度中秋佳節，更送在場長輩、志工一人一顆文旦。

請繼續往下閱讀...

林文志表示，今年全台文旦受損情況嚴重，以雲林而言僅在風災中受損較輕微，不過量少價揚情況下，不少想買回家的長輩可能捨不得買，因此縣府透過公益彩券分配款支持，向縣內文旦農採購2.5萬顆文旦，配送到全縣197處長青食堂與200個社區關懷據點，預計在中秋節前1週全數完成發送，讓全縣所有長者及志工們，度過中秋佳節。

不少長輩們笑著說，今年全台文旦因颱風受損嚴重，供應量減少，價格比去年高一些，有點買不下去，此次縣府雖只送每人一顆，但禮輕情義重。

張麗善表示，雲林是高齡化縣市，所以全力推動長青食堂，讓長輩吃得營養又健康，目前縣內已超過1.6萬名長者參與長青食堂，特別送雲林最好吃的文旦給關懷據點與長青食堂長者，盼讓長輩們可以度過佳節。

雲林縣府購買2.5萬顆文旦，即日起至中秋前一週，要發送給全縣長青食堂及社區關懷據點。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法