高屏2快政院核定通過 屏東端拚明年動土

「高雄－屏東間東西向第二條快速公路」攸關屏東未來發展。（記者羅欣貞攝）

2025/09/24 10:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行政院前（22）日核定「高雄－屏東間東西向第2條快速公路」建設計畫，屏東縣長周春米盼屏東端優先施作，縣府也將協助用地徵收作業，加速屏東端工程進程，拚屏東端於2026年動土，促進產業帶動地方發展，以符合屏東鄉親期盼。

屏東縣府表示，高屏2快計畫2018年8月21日核定可行性計畫，歷經7年在行政院、交通部及各界的努力下，終於有了更進一步的成果，計畫完成後，除帶動周邊產業發展外，也可提高屏中地區對外交通便利性，對高屏地區二地的聯結非常重要。

本計畫期程至2033年，總建設經費983.87億元，路廊東起屏東國道3號、行經台3，西接高鐵左營站，並於屏東端規劃側車道及高屏溪景觀橋，未來可串聯國道7號，完工後擴大國3、國1高速公路路網服務範圍，以落實嘉南高屏大南方新矽谷推動，也是未來台灣AI產業生態的核心，屏東作為半導體S科技廊帶一員，於屏東端鄰近海豐農場、屏東熱博及農業科技園區等科（產）學園區，提供屏東科學園區對外便捷交通運輸，提升屏東科技產業對外競爭力。

屏東縣府強調，屏東南北狹長，完善的公路交通網路相當重要，公路建設屏北地區台27甲線新威大橋延伸至國道10號里港交流道工程預計全線2029年底完工，另屏南快道目前由交通部公路局辦理綜合規劃暨環評作業，盼交通部公路局加速相關作業期程，讓相關公路建設逐一完工後，完善屏東地區公路交通路網，縮小城鄉差距與均衡區域發展，促進產業及觀光發展。

行政院長卓榮泰3月到屏東視察高屏二快興建規畫。（資料照，記者羅欣貞攝）

