樺加沙釀禍！全國14死124失聯 都在花蓮光復鄉

2025/09/24 10:33

〔記者陸運鋒／新北報導〕樺加沙颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流，中央災害應變中心今早舉行第10次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，據統計，截至今天上午8時，颱風已造成全國14死、124失聯、34傷，死亡均在花蓮光復鄉，目前積淹水52處，尚未退水1處。

中央災害應變中心指出，花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖雨量估計，颱風及其外圍環流影響期間，22日至25日累積雨量約700-800毫米。此外，累計疏散撤離8310人，共開設20處收容處所，收容777人。

中央災害應變中心統計，總災情463件，包括路樹倒塌、道路、隧道、橋梁、土石、民生、基礎設施等，曾停電1萬5227戶、待修復7戶，自來水停水4378戶，市話中斷1251戶、待修復199戶，行動電話基地台受損16座、待修復4座。

此外，花蓮縣消防局出動67輛、救護車20輛及180人救災，而台東縣、屏東縣、新北市、宜蘭縣、台北市及消防署特種搜救隊，亦出動48車、20艇、148人及2搜救犬支援，另國軍四作戰區派遣馬太鞍溪災害復原兵力340人，車輛機具2類37輛，均完成整備抵達花蓮縣光復鄉。

