    教師節、中秋節、國慶日連假將屆 桃市楊梅警方加強交通疏導

    楊梅警分局將於連假期間派員加強觀光景點周邊的交通疏導措施。（資料照，警方提供）

    2025/09/24 10:43

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕9月27日起為期3天的教師節連假、10月4日起為期3天的中秋節連假、10月10日起為期3天的國慶日連假，桃園市楊梅區內的國道1號楊梅、幼獅、校前路交流道，都沒有高乘載管制，楊梅警分局強調，連假期間將派員加強國道交流道與觀光景點周邊的交通疏導措施。

    警方提醒，國道1號暫停收費時段包括9月27日到29日、10月4日到6日、10月10日到12日的每天凌晨0點到凌晨5點，遠途往返的民眾可多加利用，或利用台15線、台31線、台61線、台66線等國道替代道路，避開易壅塞時間或路段。

    楊梅警分局轄內的觀光景點包括永安漁港、海螺館、新屋綠色廊道、埔心牧場等，警方強調，周邊道路都將加派警員、義交疏導人車潮；其中永安漁港南岸停車場到12月31日前，都因施工封閉、不開放停車，民眾前往永安漁港、海螺館可停車在台61線高架橋下停車場，再步行前往；民眾可多利用「永安漁港即時影像」或「桃園智慧遊APP」觀看即時路況與人潮警示燈號，其中人潮警示燈號顯示為黃燈、紅燈時，應避免前往。

    楊梅警分局將於連假期間派員加強觀光景點周邊的交通疏導措施。（資料照，警方提供）

