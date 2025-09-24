新北敬老愛心卡升級加碼 明年擴及運動中心、國道客運、市聯醫掛號費

新北市敬老愛心卡明年加碼升級，明年1月起逐步擴大使用範圍至國民運動中心、國道客運、市立聯合醫院和衛生所掛號費等。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應超高齡社會來臨，新北市長侯友宜今天在市政會議宣布，為讓長輩活躍老化，增加社會參與，明年起敬老愛心卡升級加碼，原本480點（元）提高為600點（元），並擴大使用範圍至搭乘國道客運、國民運動中心及市立聯合醫院與29區衛生所掛號費，預估有89萬名長者和身心障礙者受惠。

社會局長李美珍報告指出，預計今年底新北市老年人口比例將邁向20%大關，成為聯合國定義的超高齡社會，估計2031年老年人口將超過100萬人。社會局2018年推動「老人共餐」，從909處增加至1062處據點；在銀髮俱樂部導入智慧科技資訊系統與生理量測設備，提升長者自主健康管理能力；開發輔具Easy Go APP，簡化輔具申請流程；推出全國首創動健康8力銀色奇肌班、晚美人生我做主、銀髮俱樂部先修班等方案。

李美珍表示，市府透過跨局處與民間團體合作，推動高齡政策發展，後續將推出十大創新方案，包括青銀電競與無人機足球方案、銀髮樂齡基地，積極設置1里1社區照顧關懷據點，倍增高齡種子講師、開播「全台首創」銀髮實境節目等。

侯友宜說，2026年起將加碼敬老愛心卡使用範圍，明年1月起除了原有公車、捷運，還能搭乘國道客運（起訖均在北北基桃宜），可使用在國民運動中心（每項次50點），以及扣抵市立聯合醫院與29區衛生所掛號費50點。

此外，明年2月起提高台鐵單趟30點至150點（起訖站開放北北基桃宜），計程車單趟從65點提高至85點；明年7月起，敬老愛心卡從原來480點增加至600點，預計超過89萬名長輩及身心障礙者受惠。

