樺加沙重創東部 受災民眾持證明監理事宜可展延至明年

2025/09/24 10:38

〔記者林志怡／台北報導〕強烈颱風樺加沙的強降雨造成東部嚴重災情，公路局表示，受災民眾只要持有相關機關證明，「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」等監理事宜均可展延至115年3月31日前向公路監理機關申辦，車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者手續者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止。

公路局說明，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至115年3月31日前向公路監理機關申辦。

此外，因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，請民眾於115年3月31日前提出申請。

公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

