馬太鞍溪橋被沖毀台鐵鐵軌呢？幸當年先見之明讓光復鄉未變孤島

台灣首條條河底隧道「光復河底隧道」，在這次洪流重災中未損，讓光復不會成為孤島。（圖擷自臉書「台鐵工務聯合會」）

2025/09/24 10:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午潰流洪水沖斷花蓮光復馬太鞍溪橋，泥流漫進光復市區，造成嚴重破壞，不過有網友發現，被沖毀的馬太鞍溪橋旁，並不像左邊的萬里溪橋緊鄰著鐵軌，那鐵軌去哪了？原來是穿越馬太鞍溪採用河底隧道方式穿越，當年的先見之明，讓光復現在不會成為孤島。

臉書粉專「台鐵工務聯合會」今表示，馬太鞍溪堰塞湖潰流洪水沖斷台九線的馬太鞍溪橋，可能有人注意到，馬太鞍溪橋旁並未向附近的里溪橋緊鄰著鐵軌，所以被沖走的只有台九線的橋，那鐵軌去哪了？

「台鐵工務聯合會」指出，原來當年台東線拓寬工程因馬太鞍溪龐大的輸砂量，在工法上捨棄既有的橋梁，改用河底隧道方式穿越，打造了台灣第一條河底隧道「光復河底隧道」，而現在是2013年啟用的第二代隧道。

因此鐵軌才躲過了這次浩劫，受到的損害比台九線小得多，復舊也比公路來得快，畢竟鐵路蓋新橋不是開玩笑的，可謂當時的先見之明；根據交通部消息，光復河底隧道毫髮無損，台鐵公司表示，溢流造成萬榮=光復間（K42+500=600）路基流失及號誌設備泡水異常，已在上午7時完成搶通，鳳林=瑞穗間8時起恢復正常行車。

底下網友也讚：「關心的就是這一段，不然我們又成為孤島了！感謝當時的更改的方案，感謝台鐵的任何的工作人員」、「強大！公路斷掉更顯鐵路重要，辛苦了各位英雄」。

