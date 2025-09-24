為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    第33屆幼鐸獎傑出園長 樹德科大兒家系包辦3席

    第33屆幼鐸獎「傑出園長獎」4位得主，樹德科技大學兒童與家庭服務系校友就包辦3席。（樹德科大提供）

    第33屆幼鐸獎「傑出園長獎」4位得主，樹德科技大學兒童與家庭服務系校友就包辦3席。（樹德科大提供）

    2025/09/24 10:18

    〔記者蘇福男／高雄報導〕第33屆「幼鐸獎」4位「傑出園長獎」得主，樹德科技大學兒童與家庭服務系校友包辦3席，其中，黃煥超和黃駿傑為兄弟檔，2人致力打造幼兒園為孩子快樂學習的天堂，在教育界傳為佳話。

    幼鐸獎是國內教育界的最高榮譽，今年選出4位「傑出園長獎」得主，其中，蔡金定、黃煥超和黃駿傑都是樹德科大兒童與家庭服務系的校友，蔡金定創辦乖寶貝幼兒園，深耕幼教數十年，她以「孩子為核心」理念，透過創意課程與細膩陪伴，讓孩子在快樂中成長，被盛讚是「用行動定義愛與專業」的教育典範。

    黃煥超、黃駿傑兄弟檔同獲全國最高榮譽，教育界傳為佳話，黃煥超以創新課程、多元發展與品格教育，帶領曼哈頓幼兒園成為孩子快樂學習的天堂，展現教育者的韌性與熱情；黃駿傑則帶領傑尼頓幼兒園推動「快樂學習、全人發展」理念，課程規劃融入遊戲化學習和情感教育，並積極推動親師合作，營造出充滿溫度的學習氛圍。

    樹德科大校長王昭雄表示，兒童與家庭服務系結合理論與實務，涵蓋兒童發展、家庭教育、課程創新與實習經驗，培養兼具愛心與專業的教育人才，今年幼鐸獎傑出園長樹德科大包辦3席，正是樹科大教育能量的最佳見證。

    黃煥超（後排左二）和黃駿傑（右一）兄弟2人致力打造幼兒園為孩子快樂學習的天堂，今年同獲幼鐸獎「傑出園長獎」，教育界傳為佳話。（樹德科大提供）

    黃煥超（後排左二）和黃駿傑（右一）兄弟2人致力打造幼兒園為孩子快樂學習的天堂，今年同獲幼鐸獎「傑出園長獎」，教育界傳為佳話。（樹德科大提供）

    熱門推播