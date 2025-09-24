堰塞湖潰流》花蓮台9線中斷 公路局、縣府規劃替代道路

台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖壩頂潰決洪峰沖毀，公路局東區養護工程分局規劃替代道路。（記者王錦義攝）

2025/09/24 10:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線馬太鞍溪橋遭堰塞湖壩頂大規模潰流沖毀，公路局東區養護工程分局實施全面封閉車道禁止車輛進入，交通部長陳世凱今早到現場了解搶通進度，東區養護工程分局長林文雄簡報指出，目前台九線232K雙向阻斷，請用路人從花蓮市改道台11線轉台11甲線（光豐公路）到光復後在接回台九線，台東北上可從台九線轉台30線（玉長公路）沿台11線北上。

林文雄說，目前也與花蓮縣政府協調，針對縣管的193縣道、花46鄉道進行搶通，從鳳林鎮台九線轉花46鄉道箭瑛大橋，之後銜接193縣道往南，然後從台11甲線接回光復市區，這段替代道路比較短。

縣府建設處指出，目前過箭瑛大橋後轉193縣道的路段都是淤泥以及被大水沖走的汽車、雜物等阻斷，目前縣府全力投入機具清除當中，把淤泥跟汽車往道路兩邊移置，預估中午左右可以搶通出一條通行道路。

陳世凱也提到，光復車站鐵軌昨天也遭泥流淹沒，感謝台鐵公司漏夜搶通，早上8點已全線通車，光復鄉不會有孤島的問題產生，即便封路、橋梁中斷，鐵路依然可行，若救災單位需要進到光復市區救災，公路局會再協調台鐵加開花蓮到光復的區間班次，讓救災團隊快速到達災區。

