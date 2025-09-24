為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    土石流淹台9線！ 台東鹿鳴橋緊急拉封鎖線

    台東鹿鳴橋被土石流淹沒路面，警方拉封鎖線禁止通行。（記者黃明堂翻攝）

    2025/09/24 10:18

    〔記者黃明堂／台東報導〕今天清晨7點多，受強烈颱風外圍環流影響，台東縣山區連續降下豪大雨，導致台9線龍過脈路段發生邊坡崩塌與土石流情形。大量泥流與落石傾瀉而下，不僅蔓延整個路面，更一路沖刷至鹿野鄉鹿鳴橋橋面，目前該處交通中斷，警方拉起封鎖線，待公路局清理。

    關山警察分局表示，鹿野分駐所獲報後立即趕赴現場，所長陳泰山率同警員李政憲、鍾侑穎及黃韋學，第一時間於鹿鳴橋北端架設封鎖線，並擺放三角錐示警，提醒駕駛人切勿冒險通過，以防意外發生。由於土石仍不斷自邊坡滾落，員警在場不斷勸導用路人耐心等待，並強調行車安全應放在首位，避免因一時心急釀成憾事。

    公路總局台東工務段人員也趕抵現場，立即調派機具進行清理作業。由於崩塌土石量大，移除工程預計需時一段時間，現場警民協力配合，期望能儘快恢復道路暢通。警力提醒用路人，遇有天候不佳或道路阻斷情況時，應隨時留意交通管制及道路封閉資訊，切勿心存僥倖，強行闖入危險路段。本次事件，展現了警察與工務單位在災害發生第一時間即時動員的效率，也體現守護民眾安全的決心，並呼籲民眾，近期颱風豪雨持續，山區道路邊坡鬆動，極易發生坍方與土石流，民眾如非必要，應避免前往山區。

