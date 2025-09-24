病人家屬送禮該不該收？醫師陳志金曝「時機與禮物」考量

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金針對「病人家屬送禮是否該收」詳細解說。（圖擷自「Icu醫生陳志金」臉書粉專）

2025/09/24 10:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年節時分許多民眾會送禮表達心意，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金針對「病人家屬送禮是否該收」詳細解說，他坦言送禮時機、致贈禮物皆是考量因素，最後坦言，「接受家屬的感謝，我會回以家屬我的簽名書，這是良善的醫病互動，讓我們一起努力，讓我們的社會更有溫度」。

「主任，病人家屬送來的這箱餅乾，我們可不可以收？」阿金醫師今日於臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文表示，家屬來加護病房送禮，護理師們都不敢直接收下，會先問過我。他會告訴她們一個簡單的原則：「你覺得，家屬是單純的想要感謝我們？還是有所期待？」當然可以一律都拒絕，但是，這樣似乎又不太近人情。而且，如果是家屬想要表達感恩的心意，拒收反而會讓家屬難過，或者家屬會覺得我們在嫌棄他送的禮。

從送禮「時機」來看，大概可以區分一二：病人往生了，家屬還專程過來送的，他會交待，這個一定要收下。這是家屬想要為病人「盡一點心力」，我們一定要幫忙，這樣才能夠協助家屬放下。病人已經康復出院了、或者要到普通病房了。這個就是單純表示感謝，不會別有所求。有些已經出院很久了，剛好路過醫院附近，或陪家人過來看病順道來送禮的，我也不會拒絕，這是對醫療人員的肯定，可以提升團隊的士氣，促進善的循環。

什麼是不好的「時機」呢？病人一住進來加護病房就送的、病況在變差的時候送的、

或者，在家屬提出某些「要求」未被滿足的時候送的。「例如：家屬要求延長會客時間、要求會客以外的時間再進來、要求更多的人進來、要求......這些時刻送的禮，就會「有所期待」！收了，就有可能會讓團隊在處理上感到為難，我們就會婉拒。」

其實，病人在臨終的時候，家屬不用送禮、也不用要求，我們都會主動通融的。但是，如果想要透過送禮，而享有和別人不一樣的待遇，這些，我們都會有所顧慮。

第二個考量是看「送的東西」，即「如果東西退回去以後，會造成家屬為難、困擾的，就會收下。」若家屬提了20杯飲料來，我們如果硬是要退回，家屬就很難處理了！我們就只好先收下，再交待下次不要破費了；如果是家屬「自家產品」，自己種的水果、自家賣的餐點，這個通常也不好意思婉拒。

專程去購買的昂貴禮物，可以保存很久、或者退回去以後，家屬還可以自用的，如果不符合以上的「時機」，我都會請同仁婉拒。有一個例外是，曾有一個家屬，在病人出院以後，要送我們ICU數台平板電腦，以協助與插管病人溝通使用。雖然是昂貴，但是心意和目的是好的，對其他病人也是有幫助的，我們就會請示院方，安排公開的捐贈儀式。

陳志金認為，如果是「節日相關」的，這個也是不好意思拒絕，無論是端午、中秋、春節，父親節、母親節或是護理師節、醫師節。這些時機或理由，他都認為是單純的想要表達感謝、大家一起慶祝。這些原則，不只適用於ICU，也適用於我們的日常生活

不外就是人情，也就是小時候，媽媽教我們的人情世故。

陳志金最後說，「接受家屬的感謝，我會回以家屬我的簽名書，這是良善的醫病互動，讓我們一起努力，讓我們的社會更有溫度」，接著笑說「鳳梨和芒果，我個人是不忌諱的，不過護理同仁會瞪我就是」。

