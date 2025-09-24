為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「風王」樺加沙過境餘威猶存 南海之星停航七美

    南海之星因七美風浪較大，宣布今（24）日停航七美。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/24 10:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「風王」樺加沙雖然遠離，但外圍環流仍持續發威影響，澎湖龍門、東吉等港區，都出現大浪越過碼頭驚險景象，南海七美鄉今（24）日發出強風特報，平均風力6級以上，由於七美海況不佳，澎湖車船管理處公告南海之星交通船，今日停航七美一天。

    根據澎湖氣象站今日上午8時48分34秒，發出 強風通報（平均風），七美氣象站（七美鄉） 平均風速觀測，達6級風以上標準，請注意防範並隨時注意氣象署最新氣象資訊。七美氣象站（七美鄉） : 11.8（公尺/秒），已達強風標準。

    因七美海域海況不佳影響，考量旅客及航行安全，澎湖車船管理處今日「南海之星」交通船航班，更改為馬公至望安往返，不續往七美載客載貨。

    南海之星早上9時30分由馬公出發，上午10時20分抵達望安，下午1時30分由望安出發，下午2時20分抵達馬公。七美因風浪無法進港，今日望安鄉公所配合車船處交通船提早返航，下午1時30分望安-馬公，望安-將軍航線原下午1時15分航班提早為中午12時20分開航。

    東吉港外海出現巨浪，海象不佳。（民眾提供）

