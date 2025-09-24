北市教育盃賽事屢撞大考 議員陳賢蔚批卸責、迫考生2選1

台北市議員陳賢蔚指出，近2年教育盃錦標賽屢與校園內重要考試撞期，影響學生權益。（取自陳賢蔚臉書）

2025/09/24 10:12

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員陳賢蔚今（24）指出，今年度「台北市教育盃羽球錦標賽」將於12月22日至26日舉行，與9年級生最重要的教育會考模擬考（12月23日至24日）撞期，他檢視台北市長蔣萬安上任以來的近3個年度，發現類似撞期的情況頻頻發生，同為教育局主管業務，卻迫使學生須在模擬考與比賽之間2選1，成為市府規劃不周的受害者，相當不應該。

陳賢蔚表示，家長陳情孩子要參加羽球錦標賽，卻面臨與教育會考模擬考撞期，面臨2選1的困境；詢問教育局卻僅得到「將於9月30日召開規程修訂會議，由各校代表討論」的回應，甚至形同將責任推給各所學校參賽人員。家長也抱怨，教育盃錦標賽跟學校考試，都是教育局主管的業務，近2年頻頻發生類似狀況，是過去不曾有的情形。

請繼續往下閱讀...

陳賢蔚指出，目前教育局官網僅公布3項賽事規程，並未有同樣狀況。而羽球項目卻已連續在113及114學年度發生與國中會考模擬考撞期的情形；台北市長蔣萬安說要將「麟洋精神」融入北市DNA，大張旗鼓選定北士科規劃國際羽球館，口口聲聲重視體育、熱愛羽球，但市府連避免重大比賽與考試撞期的基本作業就不及格，讓熱愛羽球運動、苦練3年準備大展身手的國九生情何以堪，豈不打臉蔣萬安。

陳賢蔚檢視蔣萬安上任以來近三年度，113學年度有7個項目包括羽球、韻律體操、射擊、巧固球、壘球、滑輪溜冰及柔道，與國中會考或高中學測模擬考撞期，112學年度有1個項目巧固球發生與國中會考模擬考撞期情事。教育局應儘速檢討為何有重要比賽發生與重大考試撞期情事，並在召開領隊會議前提出改善方案，同時須全面檢視其他項目賽事是否存在類似問題，以免日後學生再陷兩難。

陳賢蔚說，蔣萬安蹭金牌時很積極，但主管局處面對問題卻如此消極、官僚；市府若真心重視體育，應以基層培育為核心，給予學生充分參與各項比賽機會，落實五育均衡發展理念，不應再讓學生陷入參與考試或參加比賽之困難抉擇，才能為台北市培養運動人才打下紮實基礎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法