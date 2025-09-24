為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬祖中山國中王惠萍獲頒師鐸獎 劉增鎮、周昭慧春風化雨40年

    連江縣政府23日辦理慶祝教師節表揚大會，圖為師鐸獎得主王惠萍（圖右）與縣長王忠銘合影。（圖為連江縣政府提供）

    2025/09/24 10:26

    〔記者俞肇福／新北報導〕慶祝114年教師節，連江縣政府於23日下午在介壽國中小禮堂舉辦「教師節表揚大會」。2021年10月因為穿著人體透視裝上課，在網路世界爆紅的馬祖北竿鄉中山國中自然科老師王惠萍，她自編《海洋四季》教材，榮獲教育部海洋教育創新教學國中組特優獎，多年來課程創新、學生輔導、社會教育等多個領域表現卓越，榮獲師鐸獎。

    除師鐸獎外，馬祖高中老師劉增鎮與周昭慧，亦因服務馬祖高中屆滿40年，榮獲教育部「資深優良教師表揚」，肯定其數十年來默默耕耘教育的付出。會場中，還頒發了資深優良教師13位、特殊優良教師7位、優良教保人員1位、數位學習績優教師2位、科展獲獎作品指導老師1位、學生學習扶助績優人員1位、全英文教學及雙語教學教案徵選得獎教師1位，感謝在馬祖四鄉五島這塊土地上，為孩子付出心力的老師們。

    連江縣長王忠銘致詞中表示，教育是一條看似緩慢卻極為厚重的道路，老師的影響力深遠而持久。「老師們千萬不要小看自己的工作，因為教育的力量會伴隨孩子一生，並世代傳承。」在數位化與全球化快速變遷的時代，教育正面臨前所未有的挑戰與機遇，人工智慧的應用，將能協助老師減輕行政與教學負擔，使其能將更多心力投入到學生的個別化需求。同時，雙語教育是未來改革的重點之一，縣府已引進4名美籍英語教師，營造更豐富的語言學習環境。

    連江縣政府23日辦理慶祝教師節表揚大會，圖為連江縣縣長王忠銘（圖前排中）與接受表揚教師合影。（圖為連江縣政府提供）

    穿人體透視裝教授「消化系統」課程的馬祖女老師王惠萍，與學生開心分享消化系統知識，不料被人ＰＯ上網意外成為「網紅」。（資料照，圖為王惠萍老師提供）

    穿人體透視裝教授「消化系統」課程的馬祖女老師王惠萍，與學生開心分享消化系統知識，不料被人ＰＯ上網意外成為「網紅」。（資料照，圖為王惠萍老師提供）

