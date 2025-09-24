台61線南彰化路段預告施工 還算出替代路線增加時間

台61線南彰化路段預告施工時間，還幫忙算出替代路線增加時間！（公路局彰化工務段提供）

2025/09/24 10:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不只是預告施工時間！台61線南彰化路段近日將啟動部分路段的施工作業，除了利用夜間施工減少用路人的衝擊，這次連替代路線增加行駛的里程數，還有增加的行車時間，通通算出來，方便用路人提早做好規劃，超級貼心。

交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段，今天（24日）公布接下來1個月的在台61線南彰化路段施工改道時間，第一波為9月30日到10月2日，以及10月7、8日每日晚上9點到隔天上午6點，都將封閉台61線180公里到185公里的南下福興至漢寶路段，並請用路人在這段期間，依據指引行駛替代道路，也就是由台61線下福興匝道→行駛台17線→轉彰177線→接續台61線旁平面道路→回台61線主線。估計較原路線增加4公里，時間增加7分鐘。

而第2波則是10月13日到15日，以及10月20日到22日的每日晚間9點到隔天上午6點，將封閉台61線192公里到185公里北上王功到漢寶路段，施工封閉期間，車輛將指引由台61線下王功匝道→行駛台17線→接續台61線旁平面道路上漢寶匝道→回台61線主線，估計原路線增加2公里，行車時間增加5分鐘。

為了避免影響連假行車，這次施工都選在連續假日來臨之前施作，已降低影響，但如遇雨天將視現地情形暫停施工恢復通行。

台61線南彰化路段預告施工時間，還幫忙算出替代路線增加時間！（公路局彰化工務段提供）

