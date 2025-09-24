為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中秋連假放煙火 竹市開放南寮運動公園限時3小時

    今年中秋連假結合新竹市國際風箏節，想放煙火慶祝的民眾，新竹市府提醒，只開放南寮運動公園，且限每日晚間10點到翌日凌晨1點，限時3小時，提醒民眾注意。（記者洪美秀攝）

    今年中秋連假結合新竹市國際風箏節，想放煙火慶祝的民眾，新竹市府提醒，只開放南寮運動公園，且限每日晚間10點到翌日凌晨1點，限時3小時，提醒民眾注意。（記者洪美秀攝）

    2025/09/24 10:04

    〔記者洪美秀／新竹報導〕中秋連假想放煙火哪裡可放？新竹市消防局表示，將開放連假期間（10月4到6日），可到南寮運動公園施放一般爆竹煙火，並限時每日22時至翌日1時，請民眾依規定施放，避免意外發生。

    市府表示，今年元旦跨年期間，有民眾湧入竹市新竹漁港區域施放爆竹煙火，但依漁港法規定該處禁止施放爆竹煙火，此次開放民眾到南寮運動公園施放煙火期間，將由消防局派遣人員、車輛駐守維護公共安全，並由消防局會同警察局，到新竹漁港執行巡邏勤務，針對違法施放爆竹煙火民眾進行勸導，如仍執意施放將逕行取締。

    消防局提醒民眾，慶祝節日及寺廟辦理宗教慶典活動（遶境、慶典），施放爆竹煙火應遵守「1不2要」原則，「1不」是指不要在法令限制場所區域內施放爆竹煙火，「2要」第1是要在合法的時段內施放，第2是要以合法方式施放爆竹煙火，保障自身安全。市府7月2日已公告，將竹市32處高人口密集社區（戶數達500戶以上）及43處古蹟暨其周邊道路，劃設為全日管制施放爆竹煙火區域，確保民俗歡慶節日、敬神祈福公共安全及公共安寧。

    據爆竹煙火管理條例及竹市爆竹煙火施放管制自治條例規定，施放爆竹煙火場所違法、施放時間違法及施放方式違法，將依情節分別處以新臺幣3萬元以上15萬元以下或新臺幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰，若引發火災，可能觸犯刑法第173至第175條公共危險罪。

    中秋連假想放煙火慶祝，新竹市府開放南寮運動公園，但僅限時3小時，提醒民眾注意。（圖由新竹市府提供）

    中秋連假想放煙火慶祝，新竹市府開放南寮運動公園，但僅限時3小時，提醒民眾注意。（圖由新竹市府提供）

