新北樹林7地段575公頃地籍圖重測 10月公告閱覽

新北市樹林區重測前後段界調整圖。（樹林地政事務所提供）

2025/09/24 09:59

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市樹林地政事務所今年度辦理涉及坡內坑段、山子腳段、石灰坑段等7地段共2413筆土地，面積575公頃的地籍圖重測，現已完成全數重測成果，樹林地政事務所指出，重測後，將更改段名為東和段及民和段2地段，以做重測前、後區隔，並自10月1日至10月31日辦理重測成果公告閱覽，假日照常受理。

今年度樹林區地籍圖重測範圍含坡內坑段、山子腳段橫坑子小段、山子腳段太高坑小段、山子腳段中坑小段、山子腳段蓋淡坑小段等5地段全區，及山子腳段山子腳小段、石灰坑段石灰坑小段部分地區等2地段。

樹林地政事務所主任黃美娟表示，日據時期當時用較早式的測量儀器測繪地籍，精度難以符合時代需求，隨著時代進步，圖籍也在進步，因此需用最新經緯儀的精密儀器，重新測量地籍圖，讓地籍圖更加精確，同時將相關數據電腦化，保障民眾產權。

樹林地政事務所指出，土地所有權人可攜帶重測結果通知書、國民身分證及印章至樹林地政事務所4樓閱覽重測成果，將有專人解說，或直接掃描結果通知書上的QR-code，或至內政部國土測繪中心的「重測便民服務查詢系統」查詢重測結果。

樹林地政事務所說，土地所有權人若認為重測結果有誤，且辦理地籍調查時有到場指界設立界標者，可於公告期間內，向地政事務所繳納複丈費，申請異議複丈，逾公告期間未申請複丈，或複丈結果無誤或經更正者，經公告期滿重測結果即為確定，地政事務所將依法辦理土地標示變更登記，並通知權利人換領權利書狀。

