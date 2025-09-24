為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市敬師金對象再擴大 教育部編制外代理教師及特教服務人員也納入

    台北市教育局今宣布，敬師獎勵金再擴大，納入教育部相關專案計畫編制外代理教師及特教服務人員發放獎勵金。（資料照）

    2025/09/24 10:03

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府教育局今（24日）宣布，為感謝老師們辛勞付出，敬師獎勵發放對象再擴大，除既有發放對象外，今年再增加發放教育部相關專案計畫編制外代理教師及特教服務人員獎勵金，預計總受益人數達3萬7千餘名。

    教育局表示，今年陸續推動多項教師支持方案，如支持學校工作環境優化之「教師專業發展空間2.0」及「擴大敬師月優惠項目」等多項方案，去年將敬師獎勵金從6百元提高至2千元，今年更將私立教保機構之教職員工、專職原住民族語教師，納入敬師獎勵金發放對象。

    教育局指出，鑒於台北市服務的編制外代理教師及部分特教服務人員未納入發放，為體恤教育人員的辛勞，並表達對老師的謝意，近期台北市長蔣萬安核定今年敬師獎勵金再次增加發放對象，納入教育部專案計畫編制外代理教師以及特教服務人員，預計再增加886名教師及特教服務人員受益，加上前已增加發放私立教保服務機構及專職族語教師6千餘名，今年總計增加近7千人受惠。

    教育局說，今年預計有3萬7千餘名教師受惠，較去年發放人數增加近7千人，盼透過敬師金的發放，讓第一線的教師能感受到市府的支持、肯定與感謝。

