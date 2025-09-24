為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    好消息！ 堰塞湖潰流淹沒2樓 癱瘓氣切父受困屋頂一夜平安獲救

    花蓮光復鄉一家五口受困屋頂，其中癱瘓氣切的父親在屋頂等待一夜後，順利獲救送往醫院治療。（本報合成，@llin_yun/Threads授權提供）

    花蓮光復鄉一家五口受困屋頂，其中癱瘓氣切的父親在屋頂等待一夜後，順利獲救送往醫院治療。（本報合成，@llin_yun/Threads授權提供）

    2025/09/24 10:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱「樺加沙」帶來的豪雨引發花蓮嚴重災情，馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日潰流並沖斷馬太鞍溪橋，洪水湧入光復鄉，導致當地多處村落受困。光復鄉大同村一戶人家透過社群平台「Threads」發文求助，指全家被大水困在屋頂，癱瘓且氣切的父親情況危急，盼救援隊盡速協助。今（24）日早上她再度更新家人順利獲救的好消息，目前父親正在醫院，狀況穩定。

    一名網友昨（23）日在「Threads」發文求助，表示因住家二樓遭洪水淹沒，目前全家人只能在屋頂等待救援，而父親是氣切的全身癱瘓病患，身體狀況極為脆弱，無法在這樣的環境下長時間停留，更需要緊急送醫。她人在外地，只能不斷打電話求助，心中十分焦急。

    根據家人回報，家中的積水逐漸退去，不過交通狀況險峻、車輛無法通行，自家的車也被大水沖走，父親難以移動，只能等待救援。雖然昨晚有救援人員徒步抵達，但因未攜帶醫療設備，評估後擔心強行移動恐造成二次傷害，先將周邊居民脫困。

    網友提到，家人繼續在屋頂等待救援，並關注父親的身體狀況。父親保持心情穩定，她說，父親感到很自責，「沒有料想到會這麼嚴重」，且家人們平日忙於工作，對於新聞提及堰塞湖事件沒有足夠的警覺，也祈禱不要有更大災情發生。

    經過一夜等待，原Po今（24）日上午更新消息，父親已平安送抵花蓮玉里醫院，病況穩定，情緒也保持平和。她感謝社會各界的關心，以及冒著風雨投入的搜救人員，強調「在這次突如其來的天災中，雖然經歷極大考驗，但我們感受到台灣社會滿滿的溫暖與力量。」

