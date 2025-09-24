高雄TPASS通勤月票銷售逾198萬套 買到第200萬套可免費搭乘一年

高雄祭出TPASS月票買到第200萬套可享一年免費搭乘。（資料料）

2025/09/24 09:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市TPASS通勤月票持續熱賣，交通局統計，高雄市TPASS月票使用人數近日再創新高，單月購買人數突破9萬8千人，累計銷售量迄今已突破198萬套，交通局祭出購得第200萬套的幸運市民將獲一年免費搭乘獎勵，預計將又創新一波銷售高峰。

高市交通局積極推動公共運輸服務，提升市民搭乘意願，成效逐步顯現，推出2年來累計減碳量達5萬噸，相當於63座高雄都會公園每年的減碳量，顯示TPASS受到市民高度支持與肯定，越來越多市民習慣利用TPASS整合各式公共運具通勤、通學。

請繼續往下閱讀...

交通局表示，為提供更便利的購票體驗，持續優化購票及使用流程，自去年底起，全國首創推出TPASS 399/999季票，TPASS卡友可透過「iPASS MONEY APP」或MeNGo APP線上購買，也能直接以手機購買QR月與季票，一機在手即可完成交易，省時又方便。

統計顯示，目前有半數使用者是以手機購票，展現高雄市數位服務普及與便捷，高市399或南高屏999TPASS月／季票，深獲通勤通學族青睞。

交通局長張淑娟表示，截至目前TPASS累計銷售已突破198萬套，購買第200萬套的幸運市民將獲一年免費搭乘獎勵，定期票詳情可上MeNGo官網查詢；交通局鼓勵市民多搭乘公共運輸，不僅能節省交通支出，也能減少碳排放、紓解市區交通壅塞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法