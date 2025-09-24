為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄TPASS通勤月票銷售逾198萬套 買到第200萬套可免費搭乘一年

    高雄祭出TPASS月票買到第200萬套可享一年免費搭乘。（資料料）

    高雄祭出TPASS月票買到第200萬套可享一年免費搭乘。（資料料）

    2025/09/24 09:51

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市TPASS通勤月票持續熱賣，交通局統計，高雄市TPASS月票使用人數近日再創新高，單月購買人數突破9萬8千人，累計銷售量迄今已突破198萬套，交通局祭出購得第200萬套的幸運市民將獲一年免費搭乘獎勵，預計將又創新一波銷售高峰。

    高市交通局積極推動公共運輸服務，提升市民搭乘意願，成效逐步顯現，推出2年來累計減碳量達5萬噸，相當於63座高雄都會公園每年的減碳量，顯示TPASS受到市民高度支持與肯定，越來越多市民習慣利用TPASS整合各式公共運具通勤、通學。

    交通局表示，為提供更便利的購票體驗，持續優化購票及使用流程，自去年底起，全國首創推出TPASS 399/999季票，TPASS卡友可透過「iPASS MONEY APP」或MeNGo APP線上購買，也能直接以手機購買QR月與季票，一機在手即可完成交易，省時又方便。

    統計顯示，目前有半數使用者是以手機購票，展現高雄市數位服務普及與便捷，高市399或南高屏999TPASS月／季票，深獲通勤通學族青睞。

    交通局長張淑娟表示，截至目前TPASS累計銷售已突破198萬套，購買第200萬套的幸運市民將獲一年免費搭乘獎勵，定期票詳情可上MeNGo官網查詢；交通局鼓勵市民多搭乘公共運輸，不僅能節省交通支出，也能減少碳排放、紓解市區交通壅塞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播