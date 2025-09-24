男大生三明治險被猴搶雨傘奮戰成功逼退 網笑：史冊留名

1名網友近日轉發一段影片，一名男大生遭野猴子搶手中三明治，男大生一邊手持雨傘、食物，一邊與猴子搏鬥成功，最終猴子放棄離開。（圖擷自「爆料公社」臉書粉專）

2025/09/24 11:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友近日轉發一段影片，一名男大生遭野猴子搶手中三明治，男大生一邊手持雨傘、食物，一邊與猴子搏鬥成功，最終猴子放棄離開，影像曝光後引發不少網友議論，有人笑稱「是壽山地區有文字銘記以來，第一次有人類戰勝了獼猴，值得書寫入史冊永傳後世」。

這名網友近日轉發1段影片，內容可見男子手持透明傘，同時與野猴子奮鬥，野猴子抓緊男子手臂想順手搶走食物，男子堅持不放手後，該隻猴子最終放棄坐在一旁後離開。原PO打趣地說「第一次看到有人戰勝猴子欸～勝利是屬於強者的！三明治也是！」

請繼續往下閱讀...

許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「我上次掛在機車掛勾上，那個在早餐店買並請老闆幫我加地獄辣的鐵板麵，也是在我的面前被猴子順走了」、「一個猴子沒那麼可怕，最怕是猴群」，還有網友揶揄「這是壽山地區有文字銘記以來，第一次有人類戰勝了獼猴，值得書寫入史冊永傳後世」、「大學生餓起來連猴子都怕」、「在中山，人要比猴兇，讓牠知道誰才是真正的，早餐王」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法