花蓮好友母親被埋土石流往生 張善政：不遺漏每1戶需要幫助家庭

桃園市長張善政24日主持市政會議表示，將立即啟動3大任務援助花蓮災後重建，不遺漏每1戶需要幫助的家庭。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/24 09:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕樺加沙颱風重創花蓮縣光復鄉，桃園市長張善政今（24）日早上主持市政會議表示，桃園市是全台都會原住民第2多城市，絕對不能置身事外，桃園市消防局已聯繫花蓮縣府，若有需要隨時出發前往花蓮，同時要求原住民族行政局作為此次援助的專責單位，立即展開3大任務協助花蓮度過難關，「不遺漏每1戶需要幫助的家庭，桃園是花蓮的後盾」。

張善政表示，稍早得知花蓮好友的母親被埋沒在家中床上往生，這份不捨讓他更加理解桃園族人的擔憂與心情，必須再多做一點，已要求原民局作為此次援助的專責單位，首要立即建立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，桃園有許多原民朋友來自於花蓮，親友仍住在花蓮老家，專責窗口將提供市民對花蓮受災親友的所有相關洽詢，窗口聯繫電話：（03）3322101#6686 馬社工督導、#6687楊社工員，第一線服務網絡：桃園市各區原住民服務員，請洽各區公所人文科。

張善政表示，再者就是協尋、援助工作，將透過與花蓮縣官方直接管道，結合桃園「主動關懷服務網」，由各區原住民服務員聯繫原住民族事務幹部及組織領袖，協助協尋失聯人口，並收集、彙整各項救護或物資需求，務必不遺漏任何一戶需要幫助的家庭，市府也將預先規劃救災募款前置作業，若有必要即可啟動協助災後重建，且不限於原民朋友使用，只要是光復災民有需要皆可。

張善政表示，他也要感謝市府夥伴昨晚一整晚的資源調度與人力盤點，在硬體支援上，桃園隊第1梯次將可出動各式卡貨車14輛、各式挖土機6輛、鏟裝機4輛、抽水機7部、鏈鋸6部、人員30人，上午將前往花蓮投入救災與善後，由於北部前往花蓮的交通不便，中大型機具抵達時需要一段時間，目前救災還在進行當中，祈求傷害不要再擴大，「家人有難，桃園永遠是支撐；風雨再大，我們都會陪花蓮走過」。

