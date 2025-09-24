馬太鞍溪堰塞湖並非沒處理！ 迅速看完2個月監測過程

馬太鞍溪堰塞湖監測情況。（圖擷自馬太鞍溪堰塞湖監測紀實網站）

2025/09/24 10:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午因強颱樺加沙帶來的暴雨造成潰流，導致花蓮光復鄉受災嚴重，藍委傅崐萁指稱他先前就要求農業部處理堰塞湖，但沒被答應，不過，中央政府早在7月開始就已展開監測和評估，中間做了許多事情，並非所謂的沒處理。

從東華大學團隊建立的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」網頁可以看到，從7月21日至26日，當局對於堰塞湖的形成跡象已展開初步偵測；7月26日至31日，則成立應變小組啟動空勘進行量體建模和風險初評。

請繼續往下閱讀...

8月1日至7日，當局建立應對機制並展開機關協調、壩頂現勘與安全限制，對於壩體初步判斷為「穩定」，但也已開始規劃下游預警與疏散方案雛形。

8月7日至12日，中央與地方進行專家會議並討論預防性疏散問題；8月12日至14日，在楊柳颱風前後啟動預防性疏散與跨機關研判，完成259戶697人撤離，楊柳過境後研判壩體暫時穩定，因此解除警戒，不過還是持續即時監測與整備。

8月18日至20日，由空勤協助在壩頂裝設水位計，提高回傳頻率與判讀精度，同步公開監測面板與跨單位共享數據以協助預警決策。

到了8月27日，農業部成立專案小組，明確分工成壩體、工程、疏散等3小組，在會議中要求於10月初可能溢流前，加速清淤、補強橋梁保護，並精進監測與對外溝通。

9月3日由東華大學防災團隊參考陽明交大防災研究團隊的分析結果，製作第1版村里避難疏散圖及GIS（地理資訊系統）監測紀實故事地圖。

9月12日至15日，對光復、萬榮、鳳林警戒區預告將於16日發送「細胞廣播測試警訊」，藉此檢核演練時訊息送達與通報效率，避免遇到狀況時出現資訊落差。

9月16日，執行「細胞廣播演練」，事後從回饋得知部分區域收訊不佳，NCC建議擴大基地台框選範圍至河道兩岸約5公里，並建立保全戶精準電話通報機制以補強。

9月17日，在花蓮縣消防局應變中心辦理「馬太鞍溪疏散撤離因應對策研擬及推動研討會議」，按照最新的監測資料調整應變作為。

9月19日，更新馬太鞍溪潰壩影響範圍，調整避難疏散作為，專家當天討論出共識，將最可能情境由「極端潰壩」改為「晴天溢流、下切約50公尺」之沖刷型事件。

9月21日，台大防災團隊評估潰壩溢淹影響範圍將比先前預估更嚴重；9月22日，因應樺加沙颱風造成的豪雨，啟動預防性疏散，針對下游光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉列管的1837戶、實居8524人，啟設3處收容所，並輔以依親與垂直避難等分流措施。

9月23日，陽明交大防災中心評估堰塞湖面約137公頃，蓄水量約8637萬噸（滿水量約9,100萬噸，已達庫容量95％），湖面距離溢流口高差小於5公尺（3.6公尺），每小時流入量約120萬噸，可能於當天中午前溢流。

23日下午2時50分，堰塞湖發生壩頂溢流，對光復鄉市區造成嚴重災情，隨即由花蓮縣府成立應變指揮所，調度大型機具於安全時窗進駐與支援抽排、河道淨空與後續搶修。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法