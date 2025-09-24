不必放寵物籠！台南試辦「假日友善狗狗公車」 2路線開放上車

南市試辦「假日友善狗狗公車」，率先於棕幹線及綠17等2條路線開放。（南市教育局提供）

2025/09/24 09:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市自27日起將試辦「假日友善狗狗公車」，率先於棕幹線及綠17等2條路線開放，提供飼主與毛小孩前往新營區南瀛綠都心寵物公園、南區明和公園的便利交通選擇，讓民眾能在假日與毛小孩共享快樂出行時光。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲特別重視寵物友善政策，不僅鼓勵民眾完成寵物登記，也積極推動相關措施。這次試辦規劃於例假日特定班次開放飼主攜帶狗狗搭乘，棕幹線與綠17各提供6班次往返服務。飼主可使用牽繩方式攜帶寵物，不必放入寵物籠，但上、下車時務必緊牽繫繩，並注意寵物安全，以降低毛小孩的焦慮，提升搭乘體驗。

請繼續往下閱讀...

王銘德表示，民眾在享受友善政策的同時，仍須遵守相關乘車規範，並留意寵物登記與健康證明規定；另為防範禽流感，仍禁止攜帶雞、鴨、鵝等家禽類動物，以確保公共交通的安全與衛生。

公共運輸處代理處長蔡世勛說明，市府已安排專業講師為駕駛人員進行寵物應變教育訓練，但因駕駛與寵物互動經驗仍有限，呼籲多給予鼓勵與耐心。同時提醒飼主應隨身攜帶撿便袋，即時清理寵物排泄物，共同維護車內環境整潔。

另外，除上述試辦的友善狗狗公車外，其餘一般公車攜帶寵物仍需置於寵物箱或攜籠內，且不得佔用座位、行李架或通道，呼籲飼主搭乘公共運輸時，務必事先瞭解各項規定，以確保旅程順利愉快。

棕幹線及綠17等2條路線開放狗狗上公車。（南市交通局提供）

台南率先試辦「假日友善狗狗公車」，打造寵物友善環境。（南市交通局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法