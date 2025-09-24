布澎藍色公路迎3連假旅遊高峰 旅客估約3萬人次

嘉義縣布澎商港即將迎來3連假的旅遊高潮，進出港旅客合計約3萬人次。（資料照）

2025/09/24 09:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義布袋與澎湖海上藍色公路即將迎來連3週的連續假日旅遊高潮，3個連假預約出遊合計接近3萬人次，以教師節連假進出港旅次1萬5614人次居冠。而隨著秋冬東北季風增強，布袋往返澎湖今年度航線預計於10月12日「太吉之星2號」返回布袋商港後，正式畫下句點。

台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處統計業者3連假預報人數，分別是教師節進出港人數1萬5614人次，中秋節6178人次與雙十節8107人次，合計2萬9899人次，逼近3萬人次。

請繼續往下閱讀...

布袋管理處處長林清宏表示，今年首航為3月21日，至9月23日為止旅次量共計46萬2544人次，進出港艘次1590艘。去年首航為3月15日，去年同期的旅客共計50萬9749人次，進出港艘次1706艘。截至目前，相較於去年同期人次減少9.3%，研判與今年天候狀況影響有關。

澎湖秋冬進入觀光淡季，加上東北季風增強影響航行時的舒適感，旅客搭船出遊意願跟著減退，業者往年9月中旬就開始縮減船班因應，並在雙十連假之後宣告停航，今年受惠於9月底10月初3個連假，出現停航前的旅遊小高峰，今年旅次量應可以突破50萬人次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法