雲林縣全國最胖！ 推出「健康地圖」278減糖減鹽餐廳上線

鼓勵民眾健康飲食，雲林縣府輔導縣內餐飲店家推出健康餐食已有278家加入「健康地圖」行列。（記者黃淑莉攝）

2025/09/24 09:39

〔記者黃淑莉／雲林報導〕體育署調查，去年雲林縣肥胖率為全國最高，規律運動比率為全國最低，縣府除推出每日走7000步及揪團減重挑戰活動，祭出近百萬元獎項，再推出「健康地圖」整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，共計278家，雲林縣長張麗善表示，期盼透過養成運動習慣、健康營養的飲食，打造民眾健康體位，延長壽命。

衛生局長曾春美指出，肥胖為糖尿病、心血管疾病及代謝症候群等慢性病的重要危險因子，分析縣民肥胖的原因，多數長輩把勞動當運動，且飲食高油、高鹽，年輕人則是外食比例高、愛喝手搖飲。

曾春美表示，面對高外食率與肥胖問題的雙重壓力，衛生局積極推動「減糖、減鹽及符合飲食建議」店家，鼓勵餐飲業者接受營養師輔導，透過減少糖鹽使用、選用未精製全穀米飯、南瓜、地瓜等高纖天然食材，以及降低油炸與加工食品比例，讓民眾外食也能吃得健康、吃得安心，從日常飲食逐步打造健康體位。

除了減鹽、減糖外，雲林縣長張麗善表示，有鑑雲林老年人口比例已達21%，進入超高齡社會，衛生局也輔導餐飲業者推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」，提供容易咬、咀嚼吞嚥好入口的銀髮樂食餐；超市賣場等販售業者設立長者營養友善專區，標示食材類別及質地，協助長者快速採購。

衛生局說，目前推出健康餐食有247家、銀髮樂食餐店家17家、長者營養友善專區有14家，相關店家資訊可上「雲林縣健康地圖」網站查詢。

雲林縣健康餐食店家分布在20鄉鎮市，含蓋小吃店、餐廳及超市，健康地圖可掃QRCode。（記者黃淑莉攝）

因應人口老化雲林縣府也結合超市設置「銀髮樂食餐」、「長者營養友善專區」。（圖由雲林縣衛生局提供）

營養師到店家輔導健康餐食。（圖由雲林縣衛生局提供）

