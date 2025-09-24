為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「2025新北濕地藝術季」以藝術為橋 濕地為伴邀民眾共賞

    2025新北濕地藝術季亮點作品〈濕地織網〉。（記者翁聿煌攝）

    2025新北濕地藝術季亮點作品〈濕地織網〉。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/24 09:31

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2025新北濕地藝術季—種籽之旅」將於10月4日在新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地盛大登場，並舉辦為期兩天的開幕活動，規劃有音樂表演、環境友善市集、舞蹈生態系互動式演出、自然素材DIY及種實尋寶闖關等精彩活動，高灘地工程管理處以藝術為橋，誠摯邀請市民及社會各界朋友一同參與「種籽之旅」，共同見證濕地生態。

    高灘處長黃裕斌表示，第6屆「新北濕地藝術季」邀請具備濕地研究背景的吳思儒與國際級環境藝術家李蕢至，以「種子之旅」為題共同策展，象徵著一顆顆友善的種子，從過去的歷史中萌芽，展望未來將成長為濕地豐碩的生命力。

    策展人吳思儒長期致力於環境教育推廣，並以策展經驗連結藝術與公共議題；李蕢至則擅長藝術實踐，將自然語彙化為藝術表現透過環境藝術的互動體驗，與高灘處長期致力推廣的濕地環境教育宗旨不謀而合，希望今年市民朋友可以深入理解濕地與人類生活的緊密關係，感受自然與藝術的融合之美。

    今（114）年展期自10月4日起為期1個月，展至11月4日，共展出14件作品，除了延續往年邀請國內、外知名環境藝術家外，首度以「環境藝術創作營」形式，邀請7組新世代青年藝術家共同參與，從濕地中收集靈感、孕育創作，在環境與藝術的交會中，展開一場「種籽之旅」。

    創作營團隊在濕地踏查中收集創作用的媒材。（記者翁聿煌攝）

    創作營團隊在濕地踏查中收集創作用的媒材。（記者翁聿煌攝）

