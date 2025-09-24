為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高市府攜手螺絲公會參展北美最大扣件展 促成700萬美金商機

    高市府攜手螺絲公會，參加北美最大扣件展，總共促成700萬美金商機。（高市經發局提供）

    高市府攜手螺絲公會，參加北美最大扣件展，總共促成700萬美金商機。（高市經發局提供）

    2025/09/24 09:33

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為因應關稅挑戰並持續開拓國際市場，高市府與與台灣螺絲公會率高雄扣件業者赴美，參加全美最大扣件展「2025美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展（IFE）」，已創造214萬美元現場接單，後續訂單預估超過500萬美元，總效益上看700萬美元。

    台灣螺絲公會理事長蔡永裕表示，台灣扣件產業高度仰賴外銷，今年上半年出口總額超過21億美元，近年除了關稅與匯率挑戰外，更面臨中國、越南、印度與土耳其等國的價格競爭，及中國產品傾銷可能造成的國際市場亂局。他強調，美國市場占比約45%，甚至大於前十大出口國加總，現在正是積極搶進美國市場的最佳時機。

    此次展會期間，不僅獲得美國扣件經銷商協會（NFDA）、北美前三大扣件經銷商 Optimas Solutions，及北美指標性扣件分銷商LSG集團的持續採購承諾，台灣螺絲公會更與北美最大扣件通路商之一的美國大國鋼公司（BBI）簽署合作備忘錄，為高雄扣件產業在北美市場開拓下一波商機。

    蔡永裕強調，美國扣件通路市場高度集中，由BBI與LSG合計掌握約7成市占，他呼籲台灣業者把握當前關稅壓力趨穩、市場需求強勁的時機，積極布局，為產業「春燕」到來預做準備。

    高市經發局長廖泰翔表示，此次參展創造214萬美元現場接單，後續訂單預估超過500萬美元，總效益上看700萬美元，同時提升高雄扣件產業的國際能見度。

    廖泰翔說，市府將聯手金工中心及貿協等法人單位，支持扣件業者升級轉型，10月中旬將再與國貿署及螺絲公會合作，協助高雄扣件業者參加「2025波蘭克拉科夫螺絲展」，鞏固美、歐兩大扣件市場。

