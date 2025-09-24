為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    道安講習不限於監理所 未參加將罰款、吊扣駕照或車牌

    2025/09/24 09:40
    豐原監理站表示，目前道路交通安全講習不再限於監理所站上課，可選擇至政府委託的駕訓班、學校或訓練機構完成講習，課程時間與地點更為多元。（豐原監理站提供）

    〔記者歐素美／台中報導〕除初次領取駕照，汽機車駕駛人違反道路交通安全規則，也可能被通知要參加道路交通安全講習，豐原監理站表示，目前道路交通安全講習不再限於監理所站上課，可選擇至政府委託的駕訓班、學校或訓練機構完成講習，課程時間與地點更為多元，並提醒民眾若未依規定接受講習，輕則罰款1800元，重則吊扣駕照或車牌6個月，呼籲民眾務必依規參加課程，共同提升道路交通安全。

    豐原監理站表示，自今年3月1日起，交通違規須參加道路交通安全講習的民眾，不再限於監理所站上課，可選擇至政府委託的駕訓班、學校或訓練機構完成講習，課程時間與地點更為多元，民眾可透過「道路交通安全講習系統」 線上預約，並依個人需求選擇平日、假日、日間或夜間時段上課，便利性大幅提升。

    道安講習委外辦理不僅提供駕駛人更多彈性選擇，也能確保課程品質。受委託單位需通過嚴格審查，包括講師資格、課程內容、教學環境與設備等，確保學員能即時矯正違規行為並強化交通安全意識。根據新制，所有講習課程將比照現行自費講習收費，每小時200元，以最低3小時課程計算，學員須繳交600元，講習當日應攜帶身分證件及通知單報到。

    豐原監理站站長朱豐誠提醒民眾，若未依規定接受道安講習，將處1,800元罰鍰；經再次通知，逾期6個月仍未參加者，汽車駕駛人將被吊扣駕照6個月，其為汽車所有人則吊扣車牌6個月，呼籲民眾務必依規參加課程，共同提升道路交通安全。

