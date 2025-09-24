樺加沙遠離一下又變熱！教師節連假可望好天氣

今花東、恆春半島及高屏山區仍要注意豪大雨，其他地方降雨緩和，氣溫也將提高。（資料照）

2025/09/24 09:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙遠離，不過外圍環流影響，今天（24日）花東、恆春半島及高屏山區仍要注意豪大雨，其他地方降雨緩和，明（25日）太平洋高壓西伸增強，教師節連假可望有好天氣。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，今花東、恆春半島及高屏山區仍要注意豪大雨，其他地方降雨緩和，中北部午後留意在山區有局部短暫雷陣雨。明太平洋高壓西伸增強，預估一直到週六（27日）台灣附近都是比較明顯的偏東風，水氣較少，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫雷雨。

週日至下週一（28-29日）高壓略為東退，台灣附近風向會轉為東南到偏南風，午後雷雨的發展情況可能會有增多的趨勢，但整體來看連假期間的天氣應該是蠻好的，不過山區豪大雨剛過，前往山區活動的民眾要特別小心安全。

溫度部分則是又會變熱了，未來這幾天高溫預報普遍都有32-35度，在東風較明顯的環境下，台灣西北部地區（大台北西側、桃竹苗一帶）要留意極端高溫發生的情況。

吳聖宇表示，進入10月上旬，預計西北太平洋上仍陸續會有其他的颱風發展，同時也要注意北方是否有東北季風南下的情況，能否順利南下到台灣可能還是跟颱風的變化有很大的關係，值得留意。

