西濱高架橋下苑裡段逾10年未重鋪 中央挹注近千萬改善路面

西濱高架橋下苑裡段逾10年未重鋪，中央挹注近千萬將改善。圖為苑裡鎮代會主席洪晃琦（左）與鎮公所人員前往會勘畫面。（洪晃琦提供）

2025/09/24 09:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台61線西濱快速道路高架橋下平面道路苗栗縣苑裡鎮路段，因常有大型車輛行經，道路久而久之難免損壞；另外，苑裡鎮沿海數里遍布不少居民，民眾常利用西濱高架橋下平面道路通行，但因道路失修認為有交通安全疑慮，苑裡鎮代會主席洪晃琦接獲陳情後，透過苑裡鎮公所向內政部國土管理署爭取獲補助990餘萬經費、鎮公所自籌130餘萬，將重新鋪設出水路至海岸里運動中心前平面道路，估計12月可望發包施工。

苑裡鎮公所表示，經洪晃琦反映後，將此案送交國土管理署獲核准，希望保障鎮民來往交通安全。苑裡鎮公所也提到，礙於苑裡鎮公所近幾年來財政困難，可用於道路養護及地方建設經費僅100餘萬 ，鎮公所預算不足以養護苑裡鎮內老舊道路。

洪晃琦表示，西濱快速道路高架橋下平面道路行經苑裡鎮房裡、海岸、西平、苑港等里，不少大型車輛出入，但道路已經超過10年未改善。接獲海岸里里長吳易芯、西平里里長鄭亦翔反映西濱高架下道路狀況不佳需改善，邀集相關單位會勘後，認為需要透過主政機關向中央爭取。

洪晃琦說，之後將改善西平里出水路至海岸里運動中心路段，總長1350公尺、寬度約11公尺。

