為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    從洗手到說故事 台南「布可小星球」融入日常

    南市教育局長鄭新輝23日至立人國小附幼與幼兒共享繪本說故事時光。（圖由南市教育局提供）

    南市教育局長鄭新輝23日至立人國小附幼與幼兒共享繪本說故事時光。（圖由南市教育局提供）

    2025/09/24 09:29

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動閱讀素養，成立「布可小星球」平台，至今已精選618本專家推薦繪本與1230筆教學資源，累計使用超過38萬人次，協助教師與家長進行繪本共讀。

    南市教育局長鄭新輝到北區立人國小附設幼兒園，和幼幼班小朋友共讀《我們來洗手》，以繪本宣導洗手重要性，也傳遞閱讀的樂趣。他指出，若教保人員每天和幼兒共讀1本書，1年可累積200本的閱讀量，不僅能培養專注聆聽與口語表達，更可啟發思考、拓展知識視野；學校若同步運用閱讀學習單，延伸至家庭親子共讀，則能促進互動，為銜接國小教育奠定基礎。

    立人國小校長王全興表示，閱讀是幼兒園的日常，孩子每天聽故事、看繪本，甚至用點讀筆學習，逐漸愛上閱讀。園方也常邀請家長參與說故事，增進親子共讀樂趣。這次邀請局長擔任說書人，沒想到局長一口就答應了，小朋友都很開心享受「說故事時光」。

    「布可小星球」平台除提供繪本清單，還由課程研編小組設計提問單，讓老師結合教具引導幼兒思考，提升表達與創造力。透過趣味互動，孩子們在故事中自然養成閱讀興趣與習慣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播