從洗手到說故事 台南「布可小星球」融入日常

2025/09/24 09:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動閱讀素養，成立「布可小星球」平台，至今已精選618本專家推薦繪本與1230筆教學資源，累計使用超過38萬人次，協助教師與家長進行繪本共讀。

南市教育局長鄭新輝到北區立人國小附設幼兒園，和幼幼班小朋友共讀《我們來洗手》，以繪本宣導洗手重要性，也傳遞閱讀的樂趣。他指出，若教保人員每天和幼兒共讀1本書，1年可累積200本的閱讀量，不僅能培養專注聆聽與口語表達，更可啟發思考、拓展知識視野；學校若同步運用閱讀學習單，延伸至家庭親子共讀，則能促進互動，為銜接國小教育奠定基礎。

立人國小校長王全興表示，閱讀是幼兒園的日常，孩子每天聽故事、看繪本，甚至用點讀筆學習，逐漸愛上閱讀。園方也常邀請家長參與說故事，增進親子共讀樂趣。這次邀請局長擔任說書人，沒想到局長一口就答應了，小朋友都很開心享受「說故事時光」。

「布可小星球」平台除提供繪本清單，還由課程研編小組設計提問單，讓老師結合教具引導幼兒思考，提升表達與創造力。透過趣味互動，孩子們在故事中自然養成閱讀興趣與習慣。

