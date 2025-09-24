為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣白花蝴蝶蘭重回高士部落 盼成生態旅遊新亮點

    台灣白花蝴蝶蘭重回高士部落。（記者蔡宗憲攝）

    台灣白花蝴蝶蘭重回高士部落。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/24 09:24

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被暱稱為「台灣阿嬤」的台灣白花蝴蝶蘭，近期成功回到屏東牡丹鄉高士部落復育，屏東科技大學（簡稱屏科大）森林系教授陳美惠開心分享，在臺灣大學老師李勇毅與主任吳羽婷合作下，這株珍稀蘭花終於重返故鄉，令當地居民相當感動。

    「台灣白花蝴蝶蘭在高士部落重新綻放，真的很感動！」陳美惠談起「台灣阿嬤」眼中滿是欣慰。這株優雅秀氣的蘭花，過去僅分布於台東達仁鄉、大武鄉、蘭嶼及恆春半島北端的獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉，因棲地破壞，被列入《臺灣維管束植物紅皮書名錄》中的國家極危物種（NCR）。如今，透過大學社會責任實踐（USR）計畫，這株珍稀蘭花終於重返故鄉。

    陳美惠表示，去年攜手臺灣大學李勇毅老師與吳羽婷主任，結合專業知識與部落力量，成功將五十株臺灣白花蝴蝶蘭種苗復育於屏東牡丹鄉高士部落。陳美惠說，這是首次將此瀕危蘭花復育至原生地，由高士部落族人親手守護。今年復育計畫將前進台東達仁鄉安朔國小，結合老樹保護，打造生態與人文兼具的鄉土教材。

    「這是一個動人的故事！」陳美惠笑著分享，李勇毅對蘭花的熱情讓人動容，他翻山越嶺只為追尋蘭花芳蹤；年輕助理謝孟哲談起「台灣阿嬤」總是眉飛色舞。透過USR計畫，學術研究與社區參與緊密結合，陳美惠認為，這不僅是保育的成功案例，更展現了社區林業的深厚根基。部落居民也開心說，「好美的白花蝴蝶蘭，看到就感覺一天疲勞褪去大半。」

    陳美惠指出，社區林業透過長期耕耘，學術成果化為實際行動，讓瀕危物種有了重生的希望。高士部落復育成果，正是社區林業最佳寫照，也為台灣白花蝴蝶蘭的未來點亮明燈。

    屏科大森林系教授陳美惠（右一）開心分享，在臺灣大學老師李勇毅（左一）與主任吳羽婷（中）合作下，這株珍稀蘭花終於重返故鄉。（陳美惠提供）

    屏科大森林系教授陳美惠（右一）開心分享，在臺灣大學老師李勇毅（左一）與主任吳羽婷（中）合作下，這株珍稀蘭花終於重返故鄉。（陳美惠提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播