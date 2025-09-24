台灣白花蝴蝶蘭重回高士部落 盼成生態旅遊新亮點

台灣白花蝴蝶蘭重回高士部落。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/24 09:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被暱稱為「台灣阿嬤」的台灣白花蝴蝶蘭，近期成功回到屏東牡丹鄉高士部落復育，屏東科技大學（簡稱屏科大）森林系教授陳美惠開心分享，在臺灣大學老師李勇毅與主任吳羽婷合作下，這株珍稀蘭花終於重返故鄉，令當地居民相當感動。

「台灣白花蝴蝶蘭在高士部落重新綻放，真的很感動！」陳美惠談起「台灣阿嬤」眼中滿是欣慰。這株優雅秀氣的蘭花，過去僅分布於台東達仁鄉、大武鄉、蘭嶼及恆春半島北端的獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉，因棲地破壞，被列入《臺灣維管束植物紅皮書名錄》中的國家極危物種（NCR）。如今，透過大學社會責任實踐（USR）計畫，這株珍稀蘭花終於重返故鄉。

陳美惠表示，去年攜手臺灣大學李勇毅老師與吳羽婷主任，結合專業知識與部落力量，成功將五十株臺灣白花蝴蝶蘭種苗復育於屏東牡丹鄉高士部落。陳美惠說，這是首次將此瀕危蘭花復育至原生地，由高士部落族人親手守護。今年復育計畫將前進台東達仁鄉安朔國小，結合老樹保護，打造生態與人文兼具的鄉土教材。

「這是一個動人的故事！」陳美惠笑著分享，李勇毅對蘭花的熱情讓人動容，他翻山越嶺只為追尋蘭花芳蹤；年輕助理謝孟哲談起「台灣阿嬤」總是眉飛色舞。透過USR計畫，學術研究與社區參與緊密結合，陳美惠認為，這不僅是保育的成功案例，更展現了社區林業的深厚根基。部落居民也開心說，「好美的白花蝴蝶蘭，看到就感覺一天疲勞褪去大半。」

陳美惠指出，社區林業透過長期耕耘，學術成果化為實際行動，讓瀕危物種有了重生的希望。高士部落復育成果，正是社區林業最佳寫照，也為台灣白花蝴蝶蘭的未來點亮明燈。

屏科大森林系教授陳美惠（右一）開心分享，在臺灣大學老師李勇毅（左一）與主任吳羽婷（中）合作下，這株珍稀蘭花終於重返故鄉。（陳美惠提供）

