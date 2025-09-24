花蓮往災區路難行！ 193縣道山興到光復滿地淤泥 民眾報路況

縣道193線山興以南卡滿汙泥、溪流沖刷上岸的石塊，動員機具搶修中。（警方提供）

2025/09/24 09:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流在光復造成嚴重災情，許多焦急花蓮人今天要衝災區幫忙救人、送物資，但馬太鞍溪橋中斷，193縣道山興到光復太巴塱卡滿淤泥！當地民眾說，走海線至光豐公路往縱谷後，建議往南富村方向經過砂荖到台9線！

鳳林警分局今天早上表示，目前南北向台9線花蓮市到鳳林可正常通行、玉里至光復可通行、台11線正常通行；東西向台11甲光豐公路（豐濱到光復）、台30線（玉里到東海岸台11線） 可正常通行。

道路不通部分，目前縣道193搶修中，台9線鳳林至光復馬太鞍溪橋沖毀、瑞港公路花64線道路封閉。

鳳林警分局山興派出所長劉世郎說，上午民眾不斷打來問，能否台9線過箭瑛大橋後轉193縣道，但昨天大水從花蓮溪灌進部落，目前道路都是厚厚的泥巴無法通行，從山興以南各部落至光復都在泥濘中，目前正在全力清理路面中，建議民眾改走海邊的台11線再轉光豐公路、玉長公路進縱谷。

警方說，花蓮到台東建議路線，可從花蓮大橋-台11線-台東；花蓮到光復、玉里建議路線花蓮大橋-台11線-台11甲（光復）、花蓮大橋-台11線-台30線（玉里）。

