為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮往災區路難行！ 193縣道山興到光復滿地淤泥 民眾報路況

    縣道193線山興以南卡滿汙泥、溪流沖刷上岸的石塊，動員機具搶修中。（警方提供）

    縣道193線山興以南卡滿汙泥、溪流沖刷上岸的石塊，動員機具搶修中。（警方提供）

    2025/09/24 09:15

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流在光復造成嚴重災情，許多焦急花蓮人今天要衝災區幫忙救人、送物資，但馬太鞍溪橋中斷，193縣道山興到光復太巴塱卡滿淤泥！當地民眾說，走海線至光豐公路往縱谷後，建議往南富村方向經過砂荖到台9線！

    鳳林警分局今天早上表示，目前南北向台9線花蓮市到鳳林可正常通行、玉里至光復可通行、台11線正常通行；東西向台11甲光豐公路（豐濱到光復）、台30線（玉里到東海岸台11線） 可正常通行。

    道路不通部分，目前縣道193搶修中，台9線鳳林至光復馬太鞍溪橋沖毀、瑞港公路花64線道路封閉。

    鳳林警分局山興派出所長劉世郎說，上午民眾不斷打來問，能否台9線過箭瑛大橋後轉193縣道，但昨天大水從花蓮溪灌進部落，目前道路都是厚厚的泥巴無法通行，從山興以南各部落至光復都在泥濘中，目前正在全力清理路面中，建議民眾改走海邊的台11線再轉光豐公路、玉長公路進縱谷。

    警方說，花蓮到台東建議路線，可從花蓮大橋-台11線-台東；花蓮到光復、玉里建議路線花蓮大橋-台11線-台11甲（光復）、花蓮大橋-台11線-台30線（玉里）。

    縣道193線山興以南卡滿汙泥、溪流沖刷上岸的石塊，動員機具搶修中。（警方提供）

    縣道193線山興以南卡滿汙泥、溪流沖刷上岸的石塊，動員機具搶修中。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播