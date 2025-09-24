動物之家志工助收容動物信任人、社會化 新北動保持續招募志工

來自中和的科技公司組成「寵愛社」志工隊，4年來累計投入近500人次在板橋動物之家協助照護動物。（新北市動保處提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋動物之家有許多收容動物正在等家，市府動物保護防疫處長楊淑方表示，來自中和的科技公司組成「寵愛社」志工隊，4年來累計投入近500人次在板橋動物之家協助照護動物，並幫助多動物順利找到新家，展現企業對社會的關懷；民眾、企業如有意投入志工服務，可電洽02-29596353，或搜尋板橋動物之家志工隊。

寵愛社員田小姐分享，4年前參加第一次踏入動物之家，當一隻親人的狗狗主動靠近自己的霎那，忐忑不安全部平復，她也明白只要人們願意提供一點耐心和愛，動物就能給出滿滿的信任；科技雖然來自人性，卻無法取代真切的愛心與陪伴，因此她號召志同道合的同伴一起組成寵愛社，在公司支持下持續協助照護收容動物。

田小姐表示，近期見證2018年入所的約10歲狗狗「培尼」順利被認養，讓大家感到既不捨又欣慰，也成為繼續服務最大動力，也有害羞、怕人的狗狗在志工長時間陪伴下，逐漸學會接受零食、與人互動，唯有學會信任，牠們才有機會走進家庭。

板橋動物之家站長徐愛明說，志工不僅是勞力付出，更是搭建了動物與人之間情感的橋樑，許多原本焦慮退縮的收容動物因為志工關愛而學會信任，迎來幸福機會，邀請更多民眾一同加入志工行列，動物之家志工團隊組成多元，有攝影師、訓犬師、美容專業等各界專業人才貢獻專長，盼讓每一隻動物儘早步入家庭。

