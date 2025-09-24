為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蜜柑站長聯名生乳捲 高捷10站點新鮮販售

    超人氣的高捷蜜柑站長貓生初體驗，首次把貓腳印留在生乳捲上。（高捷提供）

    超人氣的高捷蜜柑站長貓生初體驗，首次把貓腳印留在生乳捲上。（高捷提供）

    2025/09/24 09:16

    〔記者王榮祥／高雄報導〕IG擁有20萬粉絲的超人氣高雄捷運蜜柑站長，「貓生」首次踏進生乳捲，與知名生乳捲連鎖店家合作，推出印上蜜柑貓腳印的產品，吸引不少柑仔密（蜜柑粉）目光。

    高雄捷運公司首度與開創台灣生乳捲風潮的亞尼克重磅聯手，以站長本喵蜜柑名字為靈感，9月發表「元氣蜜柑生乳捲」，同時針對紅線進駐10站點，以24小時新鮮販售YTM－蛋糕販賣機超療癒開賣，也是高捷多元經營的全新嘗試。

    高捷總經理王亞洲表示，讓高雄觀光最佳代言人蜜柑站長透過YTM行銷高雄，保證路過、看見、聽見都能瞬間元氣滿分，還有超好吃的甜蜜生乳卷請大家好好品嚐享受。

    高捷說明，蜜柑攜手亞尼克推出限量「元氣蜜柑生乳捲」，以四季春茶融合夢幻北海道奶霜的「橘子」風味，在生乳捲上還有採自本喵真實肉墊的貓腳印，一同烙印出蜜柑站長全台獨家應援「お元気ですか」圖樣，外盒則集合蜜柑站長5周年成長日記暖萌圖樣，內盒是蜜柑站長寫給柑仔蜜的調皮悄悄話，隨盒附贈蜜柑成長日記小卡，看了讓人秒融化。

    除了生乳捲，蜜柑近期還推出蜜柑五周年-公仔盲盒（單盒）、一卡通娃包、蜜柑大臉搥背棒、復古懷舊-蜜柑牌提袋、摺疊購物袋、2026年曆等系列人氣文創品，號召柑仔蜜、捲迷珍藏蜜柑！

    蜜柑站長堪稱高捷代言人，每年發表的年曆吸引大批柑仔蜜收藏。（高捷提供）

    蜜柑站長堪稱高捷代言人，每年發表的年曆吸引大批柑仔蜜收藏。（高捷提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播