蜜柑站長聯名生乳捲 高捷10站點新鮮販售

超人氣的高捷蜜柑站長貓生初體驗，首次把貓腳印留在生乳捲上。（高捷提供）

2025/09/24 09:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕IG擁有20萬粉絲的超人氣高雄捷運蜜柑站長，「貓生」首次踏進生乳捲，與知名生乳捲連鎖店家合作，推出印上蜜柑貓腳印的產品，吸引不少柑仔密（蜜柑粉）目光。

高雄捷運公司首度與開創台灣生乳捲風潮的亞尼克重磅聯手，以站長本喵蜜柑名字為靈感，9月發表「元氣蜜柑生乳捲」，同時針對紅線進駐10站點，以24小時新鮮販售YTM－蛋糕販賣機超療癒開賣，也是高捷多元經營的全新嘗試。

請繼續往下閱讀...

高捷總經理王亞洲表示，讓高雄觀光最佳代言人蜜柑站長透過YTM行銷高雄，保證路過、看見、聽見都能瞬間元氣滿分，還有超好吃的甜蜜生乳卷請大家好好品嚐享受。

高捷說明，蜜柑攜手亞尼克推出限量「元氣蜜柑生乳捲」，以四季春茶融合夢幻北海道奶霜的「橘子」風味，在生乳捲上還有採自本喵真實肉墊的貓腳印，一同烙印出蜜柑站長全台獨家應援「お元気ですか」圖樣，外盒則集合蜜柑站長5周年成長日記暖萌圖樣，內盒是蜜柑站長寫給柑仔蜜的調皮悄悄話，隨盒附贈蜜柑成長日記小卡，看了讓人秒融化。

除了生乳捲，蜜柑近期還推出蜜柑五周年-公仔盲盒（單盒）、一卡通娃包、蜜柑大臉搥背棒、復古懷舊-蜜柑牌提袋、摺疊購物袋、2026年曆等系列人氣文創品，號召柑仔蜜、捲迷珍藏蜜柑！

蜜柑站長堪稱高捷代言人，每年發表的年曆吸引大批柑仔蜜收藏。（高捷提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法