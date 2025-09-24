傅崐萁稱中央拒處理堰塞湖 農業部還原真相

監測人員在馬太鞍堰塞湖安裝水位計都要由空勤總隊直升機運送，現場地處偏遠，沒有道路，工程重機具等根本無法到達現場，遑論執行開挖作業。（林保署提供）

2025/09/24 09:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕馬太鞍堰塞湖昨下午溢流，致花蓮光復鄉嚴重災損，藍委傅崐萁昨稱8月13日時就要求農業部「處理」堰塞湖，但未被應允，農業部今（24日）表示，當時經專家評估壩體穩定度，並無立即潰壩風險，堰塞湖在偏遠山區，無道路可及，連放置監測器都要用直升機，工程重機具根本無法進場開挖。

馬太鞍堰塞湖在7月21日形成後，中央7月26日設置水位計、空拍、持續監測，並成立跨部會專案小組並分工，隨氣象署上週發布樺加沙颱風來襲，9月22日上午7時農業部林保署發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒，並建議負責疏散當地民眾的花蓮縣府立刻展開撤離工作，隨花蓮光復鄉因堰塞湖溢流導致災損，原人在國外的花蓮縣長徐榛蔚23日回台，傅崐萁稱8月13日時就要求將馬太鞍堰塞湖納「丹娜絲重建特別條款」，他指農業部稱沒有立即潰堤危險才告吹。

請繼續往下閱讀...

農業部還原當時情況，8月13日傅崐萁質詢當時，馬太鞍堰塞湖的水量距離溢流口還有50公尺，專家評估，當時堰塞湖壩體穩定，在溢滿前沒有立即潰壩風險，但若溢流，會因不同情況有不同程度的壩體破壞風險。

農業部林保署則進一步指出，針對「晴天自然溢流」、「颱風或大豪雨快速溢流」、「地震」、及「壩體自然發生管湧」等4種不同情境，分別訂定警戒及建議疏散撤離機制，並啟動相應措施，隨樺加沙來襲，就依颱風大豪雨情境，設定警戒範圍及執行撤離避難作業，甚至在22日發布紅色警戒前2天，就通知花蓮縣府應進行疏散。

部分人士認為應在堰塞湖溢堤前即以工程手段破壞壩體或引流減少蓄水量，林保署表示，專家多次研商各種壩頂降挖、炸開壩體、壩頂虹吸抽水等湖區引流洩壓方案，但該堰塞湖位處偏遠山區，無道路可及，連人員都無法以步行到達，就連要安裝水位監測儀器都是透過空勤總隊直升機，也就是工程重機具無法運抵，也無以從河道直接抵達堰塞湖。

林業保育署進一步指出，堰塞湖周邊仍持續有土石崩塌，該地區亦隨時有地震及豪大雨發生的可能，作業人員安全也無法保障，即使不再發生颱風或豪大雨，僅以一般雨量情況推估，堰塞湖也會在10月初溢流，以工程手段介入根本在技術上 與時效上無法達成，因此評估不可行。

林保署表示，7月26日發現堰塞湖後，已廣泛邀集國內專家學者及各機關召開會議，針對壩體可能的防減災手段，廣徵專業意見，並據以辦理堰塞湖防減災可行方案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法